ТЭС в Симферополе и Севастополе будут построены в срок — Шеремет

В конце 2016 года министр топлива и энергетики РК Светлана Бородулина заявила, что в строительстве ПГУ-ТЭС существует полугодовое отставание от графика. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что, несмотря на определенные сложности, строительство станций идет по графику.

«На сегодняшний день ситуация значительно лучше, урегулирован ряд вопросов. Я уверен, что все объекты будут сданы в срок и без отставаний, согласно ранее утвержденному графику», — отметил Шеремет.

По его словам, на данный момент удалось решить проблему закупки оборудования для ПГУ-ТЭС.

«Санкции создают определенные трудности, но мы их успешно преодолеваем и решаем все вопросы», — заверил он.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первую очередь строительства электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — планировали ввести в эксплуатацию на Севастопольской ТЭС и Симферопольской ТЭС к 1 сентября 2017 года. В рамках второй очереди такие же мощности будут введены в 2018 году.

Подрядчиком строительства является «Технопромэкспорт» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех»).