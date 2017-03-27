Нововоронежская АЭС перевыполнила задание ФАС

Выработка электроэнергии Нововоронежской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», г. Нововоронеж) с начала 2017 года превысила план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 7,45%, и составила 4,069 млрд кВтч (при плановом показателе 3,787 млрд кВтч). Таким образом, отметили в департаменте информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», в настоящее время атомная станция вырабатывает электроэнергию сверхпланово.

Этого удалось достичь, в том числе, благодаря работе новейшего энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВ АЭС) с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+», который был сдан в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года.

С момента включения в единую энергетическую систему в августе 2016 г. энергоблок № 1 НВ АЭС-2 выработал свыше 2,210 млрд. кВтч электроэнергии. А его ввод в промэксплуатацию позволил Концерну «Росэнергоатом» получить выручку в объеме свыше 2 млрд. рублей. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) Нововоронежской АЭС с начала 2017 г. составляет 97,27%.

План по выработке электроэнергии для атомной станции на 2017 г. ФАС России утвердила в объёме 16,303 млрд. кВтч электроэнергии.

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