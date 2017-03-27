В перспективе Крым будет поставлять электроэнергию на Украину — депутат ГД

По словам парламентария, увеличению объема производства электроэнергии в Крыму будут способствовать строительство новых ТЭС в Симферополе и Севастополе, расширение существующих мощностей «КрымТЭЦ», а также развитие альтернативной энергетики.

«Наша задача, чтобы та генерация, которая вырабатывалась в Республике, была способна обеспечивать не только население и бизнес, но также давала возможность транспортировать электроэнергию на материковую часть России, а в перспективе, я думаю, и на территорию Украины. Я думаю, в ближайшее время вопрос с нашими соседями решится, и, уверен, что рано или поздно мы будем сотрудничать в этом направлении и поставлять электроэнергию на Украину», — сказал Шеремет.

Как он отметил, в перспективе Крым сможет производить 3,5 тысячи мегаватт электроэнергии, что позволит транспортировать электроэнергию в ближайшие регионы.