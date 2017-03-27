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12:33 (мск), источник: РИА Крым

В перспективе Крым будет поставлять электроэнергию на Украину — депутат ГД

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости (Крым). Высокие темпы развития сферы электроэнергетики в Крыму позволяют рассчитывать на то, что в ближайшей перспективе Республика будет поставлять электроэнергию за пределы полуострова, в том числе, возможно, и на территорию Украины. Такое мнение высказал член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Источник: Reuters

По словам парламентария, увеличению объема производства электроэнергии в Крыму будут способствовать строительство новых ТЭС в Симферополе и Севастополе, расширение существующих мощностей «КрымТЭЦ», а также развитие альтернативной энергетики.

«Наша задача, чтобы та генерация, которая вырабатывалась в Республике, была способна обеспечивать не только население и бизнес, но также давала возможность транспортировать электроэнергию на материковую часть России, а в перспективе, я думаю, и на территорию Украины. Я думаю, в ближайшее время вопрос с нашими соседями решится, и, уверен, что рано или поздно мы будем сотрудничать в этом направлении и поставлять электроэнергию на Украину», — сказал Шеремет.

Как он отметил, в перспективе Крым сможет производить 3,5 тысячи мегаватт электроэнергии, что позволит транспортировать электроэнергию в ближайшие регионы.

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