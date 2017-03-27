Вместо российских банков пенсии будет выплачивать Укрпочта

При этом даты выплат остаются прежними, а карточки клиентов «дочек» российских банков не заблокированы, сообщает пресс-служба Пенсфонда.

В Украине с 1 апреля прекратят выдавать пенсии в «дочках» банков РФ

Если пенсионер по состоянию здоровья не может приходить в отделение Укрпочты, он должен обратиться в райуправление Пенсионного фонда по месту жительства.

Там он сможет переоформить получение пенсии в украинском банке по карточке. Можно также написать заявление, чтобы почтальон приносил пенсию домой.

Напомним, что 23 марта Нацбанк официально ввел санкции против дочерних российских банков, функционирующих в Украине.