Вместо российских банков пенсии будет выплачивать Укрпочта
С 1 апреля украинские пенсионеры, получающие выплаты в российских банках по пенсионным карточкам, будут получать деньги в отделениях Укрпочты по месту регистрации (прописки).
С 1 апреля украинские пенсионеры, получающие выплаты в российских банках по пенсионным карточкам, будут получать деньги в отделениях Укрпочты по месту регистрации (прописки).
При этом даты выплат остаются прежними, а карточки клиентов «дочек» российских банков не заблокированы, сообщает
Если пенсионер по состоянию здоровья не может приходить в отделение Укрпочты, он должен обратиться в райуправление Пенсионного фонда по месту жительства.
Там он сможет переоформить получение пенсии в украинском банке по карточке. Можно также написать заявление, чтобы почтальон приносил пенсию домой.
Напомним, что 23 марта Нацбанк официально ввел санкции против дочерних российских банков, функционирующих в Украине.