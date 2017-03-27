Рольбинов поддержал возвращение в «Храброво» зарубежных авиакомпаний
По мнению врио
По мнению врио
«Есть и другие направления, чем шире география полётов, тем привлекательнее не только аэропорт, но и, собственно говоря, Калининградская область. В связи с тем, что активно мы пытаемся, и многое уже получается, развиваем туризм, строим гостиницы, создаем
Отвечая на вопрос журналистов о том, с какими конкретно авиакомпаниями ведутся переговоры о возобновлении или начале рейсов из «Храброво», Рольбинов ответил: «Мы разговариваем практически со всеми, но результаты пока есть только с LOT».
Напомним, LOT анонсировал начало полётов из калининградского аэропорта «Храброво» в Варшаву с 5 июня 2017 года. Рейсы по направлениям
Напомним также, что в разное время наряду с LOT рейсы из «Храброво» совершали такие авиакомпании, как SAS, Air Berlin, Air Baltic. Все они по различным причинам прекратили авиасообщение с Калининградом. Единственная европейская авиакомпания, осуществляющая рейсы из «Храброво» — Vueling Airlines, самолёты которой летают в Барселону, в расписании «Храброво» на 2017 год значится, что рейсы начнутся с 1 июня.