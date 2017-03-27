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16:19 (мск), источник: Новый Калининград

Рольбинов поддержал возвращение в «Храброво» зарубежных авиакомпаний

По мнению врио вице-премьера правительства Калининградской области Александра Рольбинова, завершение реконструкции аэровокзального комплекса в аэропорту «Храброво» поможет привлечь в регион зарубежные авиакомпании. Об этом Рольбинов заявил журналистам в понедельник, комментируя возобновление рейсов польской компании LOT на направлении «Калининград-Варшава».

«Есть и другие направления, чем шире география полётов, тем привлекательнее не только аэропорт, но и, собственно говоря, Калининградская область. В связи с тем, что активно мы пытаемся, и многое уже получается, развиваем туризм, строим гостиницы, создаем какие-то мероприятия, которые носят машстабный характер, конечно, для нас это крайне важно, мы будем продолжать эту работу. Я надеюсь, что, с учётом продолжения реконструкции аэровокзального комплекса, это будет гораздо легче. Когда авиакомпания LOT закончила полёты у нас, аэропорт был в неприглядном состоянии, это было незавершенное строительство. Сегодня нет никакого сомнения, что аэропорт будет современным», — заявил Рольбинов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, с какими конкретно авиакомпаниями ведутся переговоры о возобновлении или начале рейсов из «Храброво», Рольбинов ответил: «Мы разговариваем практически со всеми, но результаты пока есть только с LOT».

Напомним, LOT анонсировал начало полётов из калининградского аэропорта «Храброво» в Варшаву с 5 июня 2017 года. Рейсы по направлениям Варшава-Калининград и Калининград-Варшава будут осуществляться 6 раз в неделю 75-местными самолётами Bombardier Q400. Время в пути составит примерно 1 час 5 минут.

Напомним также, что в разное время наряду с LOT рейсы из «Храброво» совершали такие авиакомпании, как SAS, Air Berlin, Air Baltic. Все они по различным причинам прекратили авиасообщение с Калининградом. Единственная европейская авиакомпания, осуществляющая рейсы из «Храброво» — Vueling Airlines, самолёты которой летают в Барселону, в расписании «Храброво» на 2017 год значится, что рейсы начнутся с 1 июня.

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