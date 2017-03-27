В Челябинске составляют список отремонтированных дорог, «растаявших» вместе со снегом

Как сообщили агентству в пресс-службе губернатора, отремонтированные в 2016 году дороги не прошли первого же весеннего испытания — спустя всего 6−8 они пришли в аварийное состояние, хотя должны были прослужить восемь лет.

«Грубые нарушения технологии видны невооруженным глазом и чувствуются каждым автолюбителем», — отмечает депутат Госдумы Владимир Бурматов. Контролеры увидели выбоины по полметра в ширину и около 10 сантиметров в глубину, осыпавшиеся края колодцев, разрушения асфальта на стыках с бордюрами. На некоторых улицах водители вынуждены снижать скорость до минимума, чтобы не потерять по дороге колесо.

«Дорога считается аварийной, если на ней образовалась яма, не проходящая хотя бы по одному показателю: 5 сантиметров глубиной, 60 сантиметров шириной и 15 сантиметров длинной», — рассказал координатор партийного проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

Бурматов напомнил, что гарантия на дорожное полотно составляет два года. «Мы намерены требовать от подрядчиков того, чтобы все вскрывшиеся недочеты были исправлены за их счет», — заявил парламентарий. Он отметил, что депутатские запросы в ближайшее время будут отправлены в органы власти. И уже заказчик, согласно закону, потребует от подрядчика переделать работу по гарантии.