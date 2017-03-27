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13:17 (мск), источник: Om1.ru

Повременный проездной начнет действовать в Омске уже с июня

Пассажирам надо будет за 29 минут доехать до нужной остановки и пересесть на другой автобус или троллейбус, тогда за вторую поездку они смогут заплатить всего 1 рубль. Но проблема в том, что в часы пик за это время совершить пересадку нереально.

Тем не менее городские власти намерены начать обкатку нового проекта уже в июне 2017 года. Об этом заявил глава дептранса мэрии. Он также пообещал, что к концу лета омичи смогут рассчитываться за поездки в муниципальном транспорте банковскими картами, в итоге пассажирам, не имеющим проездных, можно будет совсем не носить с собой наличные.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города Омска:

 — В июне мы запустим повременной проездной, а в декабре пассажирам представится возможность оплатить проезд картой национальной платежной системы «МИР». А в августе текущего года уже можно будет заплатить за проезд банковскими картами.

Что касается повременного проезда, то суть его заключается в том, что в определенные часы омичи, имеющие транспортные карты, смогут совершить пересадку, фактически заплатив лишь за одну поездку. Такая возможность появится уже с начала лета, жители ездить с пересадками всего за 23 рубля (22 рубля будет сниматься за первую поездку и 1 рубль за вторую), но это при условии, что пассажир уложится в дедлайн и сможет доехать до нужного пункта и пересесть в другой автобус всего за 29 минут.

Но проблема заключается в том, что в часы пик транспорт движется медленно из-за плотных пробок, и успеть за полчаса доехать в нужное месте удастся не всем. Не исключено, что власти пойдут навстречу пассажирам и удлинят временной промежуток до 1 часа, но пока департамент транспорта дает пассажирам лишь полчаса.

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