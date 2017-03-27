Повременный проездной начнет действовать в Омске уже с июня

Тем не менее городские власти намерены начать обкатку нового проекта уже в июне 2017 года. Об этом заявил глава дептранса мэрии. Он также пообещал, что к концу лета омичи смогут рассчитываться за поездки в муниципальном транспорте банковскими картами, в итоге пассажирам, не имеющим проездных, можно будет совсем не носить с собой наличные.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города Омска:

— В июне мы запустим повременной проездной, а в декабре пассажирам представится возможность оплатить проезд картой национальной платежной системы «МИР». А в августе текущего года уже можно будет заплатить за проезд банковскими картами.

Что касается повременного проезда, то суть его заключается в том, что в определенные часы омичи, имеющие транспортные карты, смогут совершить пересадку, фактически заплатив лишь за одну поездку. Такая возможность появится уже с начала лета, жители ездить с пересадками всего за 23 рубля (22 рубля будет сниматься за первую поездку и 1 рубль за вторую), но это при условии, что пассажир уложится в дедлайн и сможет доехать до нужного пункта и пересесть в другой автобус всего за 29 минут.