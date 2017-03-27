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16:59 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградстат отчитался о падении реальных зарплат в регионе на 26,6%

С начала года реальная заработная плата в Калининградской области сократилась на 26,6%. Об этом сообщается в материалах ежемесячного сборника, подготовленного региональным управлением Федеральной службы статистики.

При этом номинальная зарплата в среднем снизилась на 25,6% и составила 28 506 рублей. В сравнении с февралем прошлого года, наоборот, средняя номинальная зарплата в регионе выросла на 5,8%, а реальная на 1%.

Наиболее заметное падение зарплат по сравнению с декабрем произошло на предприятиях и учреждениях лесной, нефтяной, полиграфической, машиностроительной и образовательной сфер. За этот же период рост зарплат был зафиксирован в рыбной, металлургической и энергетической отраслях.

Напомним, что в прошлый понедельник правительство Калининградской области отчиталось о годовом росте зарплат по итогам прошлого года.

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