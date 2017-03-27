Калининградстат отчитался о падении реальных зарплат в регионе на 26,6%

При этом номинальная зарплата в среднем снизилась на 25,6% и составила 28 506 рублей. В сравнении с февралем прошлого года, наоборот, средняя номинальная зарплата в регионе выросла на 5,8%, а реальная на 1%.

Наиболее заметное падение зарплат по сравнению с декабрем произошло на предприятиях и учреждениях лесной, нефтяной, полиграфической, машиностроительной и образовательной сфер. За этот же период рост зарплат был зафиксирован в рыбной, металлургической и энергетической отраслях.

Напомним, что в прошлый понедельник правительство Калининградской области отчиталось о годовом росте зарплат по итогам прошлого года.