Уральский учебный центр гражданской авиации, попавший под санкции США, видит в этом лишь плюсы

«Мы работаем в основном на внутренний рынок, на наши отечественные авиакомпании, поэтому здесь санкции нас не коснутся. Заморозка счетов? В США их у нас нет. Кредиты в США тоже не брали и брать не собираемся», — отметил Ю. Полепишин.

Вместе с тем, по его мнению, от введения санкций есть и польза. «Положительный момент заключается в том, что наша не такая большая по сравнению с другими организация “попала на язык”, о нас узнали», — заявил директор «Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации».

Он полагает, что одной из причин введения санкций стало то, что в центре иногда учатся иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», собственником центра является Росавиация. По информации, размещенной на сайте центра, учреждение занимается переподготовкой пилотов на различные типы самолетов, повышением их квалификации, обучает частных пилотов самолетов, вертолетов, сверхлегких воздушных судов.