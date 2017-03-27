Уральский учебный центр гражданской авиации, попавший под санкции США, видит в этом лишь плюсы
27 марта.
27 марта.
«Мы работаем в основном на внутренний рынок, на наши отечественные авиакомпании, поэтому здесь санкции нас не коснутся. Заморозка счетов? В США их у нас нет. Кредиты в США тоже не брали и брать не собираемся», — отметил Ю. Полепишин.
Вместе с тем, по его мнению, от введения санкций есть и польза. «Положительный момент заключается в том, что наша не такая большая по сравнению с другими организация “попала на язык”, о нас узнали», — заявил директор «Уральского
Он полагает, что одной из причин введения санкций стало то, что в центре иногда учатся иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья.
Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», собственником центра является Росавиация. По информации, размещенной на сайте центра, учреждение занимается переподготовкой пилотов на различные типы самолетов, повышением их квалификации, обучает частных пилотов самолетов, вертолетов, сверхлегких воздушных судов.
Как сообщалось, США ввели санкции в отношении восьми российских компаний