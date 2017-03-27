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13:34 (мск), источник: Интерфакс

Уральский учебный центр гражданской авиации, попавший под санкции США, видит в этом лишь плюсы

27 марта. Interfax-Russia.ru — Санкции США, введенные в отношении федерального государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации» (Екатеринбург), не повлияют на его работу, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» директор центра Юрий Полепишин.

«Мы работаем в основном на внутренний рынок, на наши отечественные авиакомпании, поэтому здесь санкции нас не коснутся. Заморозка счетов? В США их у нас нет. Кредиты в США тоже не брали и брать не собираемся», — отметил Ю. Полепишин.

Вместе с тем, по его мнению, от введения санкций есть и польза. «Положительный момент заключается в том, что наша не такая большая по сравнению с другими организация “попала на язык”, о нас узнали», — заявил директор «Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации».

Он полагает, что одной из причин введения санкций стало то, что в центре иногда учатся иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», собственником центра является Росавиация. По информации, размещенной на сайте центра, учреждение занимается переподготовкой пилотов на различные типы самолетов, повышением их квалификации, обучает частных пилотов самолетов, вертолетов, сверхлегких воздушных судов.

Как сообщалось, США ввели санкции в отношении восьми российских компаний из-за нарушения американского законодательства по нераспространению в связи с КНДР, Ираном и Сирией. Под санкции подпали Уральский тренировочный центр гражданской авиации, 150-й Авиационно-ремонтный завод, объединение «Авиаэкспорт», НПО «Базальт», Конструкторское бюро машиностроения в Коломне, «Рособоронэкспорт», Ульяновский институт гражданской авиации и Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.

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