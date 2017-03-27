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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Депутат назвал крайний срок полной газификации Крыма

Крайним сроком полной газификации крымского полуострова станет 2022 год, сообщил член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что уровень газификации полуострова составляет в среднем 73%.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Крайним сроком полной газификации крымского полуострова станет 2022 год, сообщил член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что уровень газификации полуострова составляет в среднем 73%. В селах — менее половины. В планах довести уровень газификации до 98%.

По его словам, в текущем году планируется начать строительство подводящих газопроводов к 6 населенным пунктам в Бахчисарайском и Сакском районах. Также в планах- строительство 88 километров газовых сетей и продолжение газификации Каменского массива в Симферополе.

«Мы обязаны реализовать программу по газификации до 2020 года, но в крайнем случае до 2022 года. Это при всех нюансах, которые могут возникнуть в части реализации данного направления», — сказал Шеремет на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его словам, газификации ждет в том числе город Алупка.

«Ряд программ в газовой отрасли будут решаться в части концессионных соглашений. Много предложений уже поступило в министерство топлива и энергетики республики Крым… Думаю, что в ближайшее время будет выбран один из претендентов, который будет реализовать программу. Порядка 12 миллиардов предложение», — подчеркнул Шеремет.

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