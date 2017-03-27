Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
В России запретят старые электросчетчики
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Я хочу поддержать эту женщину": Фадеев о Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14События недели в фотографиях
14:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Застройщик: причина разлома на Большивистской — грунтовые воды

Застройщик комплекса на Большивистской сегодня дал ответ по ситуации с трещиной на дороге. По словам руководителя компании, причиной разлома улицы стали не строительные работы, а грунтовые воды.

Источник: Вести - Новосибирск

Евгений Грибов, владелец компании-застройщика МФК «Снежная миля»: «Несмотря на то, что был сделан проект, проект прошел экспертизу, не нарушая технологию, подпорная стенка была возведена, мы столкнулись с тем, что из-под земли пошел поток грунтовых вод, который абсолютно не был отражен в геологии».

По словам застройщика, сейчас причину трещины устранили. Отвели воду, остановив вымывание грунта. Дополнительно укрепили стену котлована. В бетонные блоки вбили подпорки из металлических труб. Следующий этап — ремонт дороги. Его проведут за счет застройщика. Сейчас разрабатывают проект. Уже известно, что это будет капитальный ремонт на участке 150 метров. Начнут 4 апреля. В конце следующего месяца обещают восстановить движение.

Александр Мысик, директор МУП «УЗСПТС»: «На первом этапе мы поставим здесь ограничение для большегрузов, по первой полосе большегрузы пускать не будем, только для общественного транспорта. И ограничение скорости на этом участке до 40 км/ч, понаблюдаем, вполне возможно, что потом ограничение будет снято».

На днях прокуратура озвучит итоги своей проверки законности действий компании-застройщика.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь