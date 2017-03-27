Застройщик: причина разлома на Большивистской — грунтовые воды

Евгений Грибов, владелец компании-застройщика МФК «Снежная миля»: «Несмотря на то, что был сделан проект, проект прошел экспертизу, не нарушая технологию, подпорная стенка была возведена, мы столкнулись с тем, что из-под земли пошел поток грунтовых вод, который абсолютно не был отражен в геологии».

По словам застройщика, сейчас причину трещины устранили. Отвели воду, остановив вымывание грунта. Дополнительно укрепили стену котлована. В бетонные блоки вбили подпорки из металлических труб. Следующий этап — ремонт дороги. Его проведут за счет застройщика. Сейчас разрабатывают проект. Уже известно, что это будет капитальный ремонт на участке 150 метров. Начнут 4 апреля. В конце следующего месяца обещают восстановить движение.

Александр Мысик, директор МУП «УЗСПТС»: «На первом этапе мы поставим здесь ограничение для большегрузов, по первой полосе большегрузы пускать не будем, только для общественного транспорта. И ограничение скорости на этом участке до 40 км/ч, понаблюдаем, вполне возможно, что потом ограничение будет снято».