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14:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы жалуются на слишком горячие батареи в квартирах

Казалось бы, остывшая тема перерасчёта за тепло сегодня снова актуальна. На горячие не по сезону батареи жалуются жители Новосибирска.

Источник: Вести - Новосибирск

Неделю Татьяна Фролова на телефоне: доказывает коммунальщикам — в квартире тропики. Плюс 28. Навязали не спросив. Через год, уверена, непрошенная жара обернется очередной переплатой.

Татьяна Фролова, Жительница дома по ул. Лебедевского, 2/2: «Это же наши деньги — с чего мы будем платить? Потом перерасчеты делают сумасшедшие».

В управляющей компании «Октябрьская» уверяют — все по графику, а температуру комфорта по силам поддерживать собственникам. Перекрывая батареи.

Анатолий Толмачев, директор ООО «УК «Октябрьская»: «Есть же запорная арматура. Холодно — открыли вентили, жарко — закрыли, или наоборот».

Даже беглого взгляда на дом достаточно, чтобы понять: не перекрытыми вентилями — открытыми окнами жильцы остужают квартиры. Наш опрос подтвердил: жарко. Но ощущения без документов ничего не стоят. Факт перетопа: когда в квартире выше +26-ти. Избавить от тропиков и сделать перерасчёт — дело жилищников.

Олеся Герасименко, корреспондент: «В управляющую организацию можно обратиться устно, но надежней написать обращение в 2-х экземплярах. Чтобы один, с печатью от управляющей — остался у вас на руках. Есть одна хитрость, которая замотивирует обслуживающую компанию не оставить ваше письмо без ответа. Просто добавить строчку: если не будет реакции, намерена обратиться в Госжилинспекцию. Под угрозой штрафа за бездействие — до 250 тысяч рублей, работают жилищники охотней».

На Лебедевского ручной регулировки температуры нет. Но оборудование, которое экономит расход тепла — могло бы стоять. В том числе за счет средств от повышенного коэффициента на норматив. Только на этом многоквартирнике — 80 тысяч рублей.

Леонтий Коновалов, и.о.начальника Госжилинспекции по Новосибирской области: «У нас есть обязанность — раз в год предлагать жильцам, на какие меры деньги истратить. Это решает сама управляющая компания, но обязательно именно на энергеэффеткиновсть».

Случаи перетопа, о которых рассказывали «Вести» в начале года доказали: волнуются жители не зря. Так, в доме на улице Большевситкой огромные суммы корректировки собственники списывали на неисправный счётчик. Пока проверяли прибор учёта, люди узнали о других технических нюансах, которые могли привести к переплате. Сейчас доискаться правды помогают общественники. В доме на Добролюбова регулировочный клапан, узнали жители, установят этой весной.

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