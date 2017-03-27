Новосибирцы жалуются на слишком горячие батареи в квартирах
Казалось бы, остывшая тема перерасчёта за тепло сегодня снова актуальна. На горячие не по сезону батареи жалуются жители Новосибирска.
Казалось бы, остывшая тема перерасчёта за тепло сегодня снова актуальна. На горячие не по сезону батареи жалуются жители Новосибирска.
Неделю Татьяна Фролова на телефоне: доказывает коммунальщикам — в квартире тропики. Плюс 28. Навязали не спросив. Через год, уверена, непрошенная жара обернется очередной переплатой.
Татьяна Фролова, Жительница дома по ул. Лебедевского, 2/2: «Это же наши деньги — с чего мы будем платить? Потом перерасчеты делают сумасшедшие».
В управляющей компании «Октябрьская» уверяют — все по графику, а температуру комфорта по силам поддерживать собственникам. Перекрывая батареи.
Анатолий Толмачев, директор ООО «УК «Октябрьская»: «Есть же запорная арматура. Холодно — открыли вентили, жарко — закрыли, или наоборот».
Даже беглого взгляда на дом достаточно, чтобы понять: не перекрытыми вентилями — открытыми окнами жильцы остужают квартиры. Наш опрос подтвердил: жарко. Но ощущения без документов ничего не стоят. Факт перетопа: когда в квартире выше +26-ти. Избавить от тропиков и сделать перерасчёт — дело жилищников.
Олеся Герасименко, корреспондент: «В управляющую организацию можно обратиться устно, но надежней написать обращение в 2-х экземплярах. Чтобы один, с печатью от управляющей — остался у вас на руках. Есть одна хитрость, которая замотивирует обслуживающую компанию не оставить ваше письмо без ответа. Просто добавить строчку: если не будет реакции, намерена обратиться в Госжилинспекцию. Под угрозой штрафа за бездействие — до 250 тысяч рублей, работают жилищники охотней».
На Лебедевского ручной регулировки температуры нет. Но оборудование, которое экономит расход тепла — могло бы стоять. В том числе за счет средств от повышенного коэффициента на норматив. Только на этом многоквартирнике — 80 тысяч рублей.
Леонтий Коновалов, и.о.начальника Госжилинспекции по Новосибирской области: «У нас есть обязанность — раз в год предлагать жильцам, на какие меры деньги истратить. Это решает сама управляющая компания, но обязательно именно на энергеэффеткиновсть».
Случаи перетопа, о которых рассказывали «Вести» в начале года доказали: волнуются жители не зря. Так, в доме на улице Большевситкой огромные суммы корректировки собственники списывали на неисправный счётчик. Пока проверяли прибор учёта, люди узнали о других технических нюансах, которые могли привести к переплате. Сейчас доискаться правды помогают общественники. В доме на Добролюбова регулировочный клапан, узнали жители, установят этой весной.