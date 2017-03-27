Почти 15 миллионов потратят на видеосъёмку ГИА в Омской области
Сведения об аукционе на оказание услуги появились на сайте госзакупок.
Сведения об аукционе на оказание услуги появились на сайте госзакупок.
Омский региональный
Следить с помощью видеооборудования за участниками экзаменов будут как в местах проведения ГИА, так и в местах обработки бланков.
Максимальная цена контракта — 14,88 млн рублей.
Срок приёма заявок до 10 апреля, их первые части рассмотрят до 13 апреля.
Сам аукцион пройдёт 17 апреля.