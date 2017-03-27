Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В МИДе рассказали о повестке заседания совета Россия — НАТО
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Я хочу поддержать эту женщину": Фадеев о Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14События недели в фотографиях
14:04 (мск), источник: АиФ Омск

Почти 15 миллионов потратят на видеосъёмку ГИА в Омской области

Сведения об аукционе на оказание услуги появились на сайте госзакупок.

Омский региональный информационно-аналитический центр системы образования разместил на сайте госзакупок заявку на съёмку, запись и трансляцию проведения ГИА в 2017 году.

Следить с помощью видеооборудования за участниками экзаменов будут как в местах проведения ГИА, так и в местах обработки бланков.

Максимальная цена контракта — 14,88 млн рублей.

Срок приёма заявок до 10 апреля, их первые части рассмотрят до 13 апреля.

Сам аукцион пройдёт 17 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Принты и завышенная талия. Регина Тодоренко рассказала о модных трендах
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь