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14:16 (мск), источник: Известия.Ру

От шоколада до водки: какие российские товары подделывают за границей

Количество выявленного контрафакта и страны, нарушающие права отечественных компаний, — в инфографике «Известий».

Источник: Известия

За рубежом стали чаще подделывать российские бренды. В большинстве случаев это касается кондитерских изделий, водки и запчастей к автомобилям «ГАЗ» и «ВАЗ». Только в прошлому году Федеральной таможенной службой было изъято таких товаров на сумму около 2,5 млрд рублей.

О количестве выявленного контрафакта, странах, нарушающих права российских компаний, и отечественных товарах, которые чаще всего подделывают за рубежом, — в инфографике «Известий».

Количество выявленного контрафакта и страны, нарушающие права отечественных компаний. | Источник: Известия
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