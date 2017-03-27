От шоколада до водки: какие российские товары подделывают за границей

За рубежом стали чаще подделывать российские бренды. В большинстве случаев это касается кондитерских изделий, водки и запчастей к автомобилям «ГАЗ» и «ВАЗ». Только в прошлому году Федеральной таможенной службой было изъято таких товаров на сумму около 2,5 млрд рублей.

О количестве выявленного контрафакта, странах, нарушающих права российских компаний, и отечественных товарах, которые чаще всего подделывают за рубежом, — в инфографике «Известий».