Путин поручил до 1 декабря создать научно-технологическую долину «Воробьевы горы»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2017 года создать научно-технологическую долину «Воробьевы горы» на базе Московского государственного университета (МГУ). Перечень поручений по вопросу привлечения частных инвестиций для финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности вузов и научных организаций опубликован на сайте Кремля.

Кабмину поручено обеспечить внесение в Госдуму законопроекта «О научно-технологических долинах» и его принятие до 1 июля. После вступления в силу этого закона правительству нужно будет до 1 декабря принять необходимые решения по созданию научно-технологической долины «Воробьевы горы».

«Принять решения о создании научно-технологической долины «Воробьевы горы», предусмотрев при этом, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова является учредителем фонда, образуемого в целях инфраструктурного и научно-методического обеспечения деятельности научно-технологической долины, и учредителем управляющей компании (УК), образуемой для реализации проекта по созданию и функционированию долины «Воробьевы горы», — говорится в поручении.