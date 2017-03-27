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18:19 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил до 1 декабря создать научно-технологическую долину «Воробьевы горы»

Правительство должно обеспечить внесение в Госдуму законопроекта «О научно-технологических долинах» и его принятие до 1 июля.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2017 года создать научно-технологическую долину «Воробьевы горы» на базе Московского государственного университета (МГУ). Перечень поручений по вопросу привлечения частных инвестиций для финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности вузов и научных организаций опубликован на сайте Кремля.

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Кабмину поручено обеспечить внесение в Госдуму законопроекта «О научно-технологических долинах» и его принятие до 1 июля. После вступления в силу этого закона правительству нужно будет до 1 декабря принять необходимые решения по созданию научно-технологической долины «Воробьевы горы».

«Принять решения о создании научно-технологической долины «Воробьевы горы», предусмотрев при этом, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова является учредителем фонда, образуемого в целях инфраструктурного и научно-методического обеспечения деятельности научно-технологической долины, и учредителем управляющей компании (УК), образуемой для реализации проекта по созданию и функционированию долины «Воробьевы горы», — говорится в поручении.

При этом границы территории научно-технологической долины «Воробьевы горы» должны быть утверждены до 1 декабря 2017 года, а формирование органов управления упомянутых фонда и управляющей компании должно произойти до 1 мая 2018 года. К этому же сроку фонд и УК должны получить на свой баланс имущество, необходимое для осуществления ими уставной деятельности.

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Путин поручил создать научно-технологическую долину «Воробьевы горы»
16:57 (мск)© Ньюстюб
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