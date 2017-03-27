«Родину-мать» в Волгограде отремонтируют «без спешки и штурмовщины»
Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде не нарушит планов проведения значимых массовых мероприятий. Об этом на
Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде не нарушит планов проведения значимых массовых мероприятий. Об этом на
Ни 2 февраля 2018 года, когда пройдет празднование 75-й годовщины разгрома советскими войсками
Ожидается, что в эти дни
Первый стартует уже в 2017 году. Конкурс по поиску подрядчика будет объявлен 10 апреля, начать реставрационные работы можно будет уже летом. Планируется, что работы будут вестись внутри монумента «Родина-мать зовет!», в том числе с заменой канатной арматуры. Также в этом году планируется провести противоаварийные мероприятия на поверхностном слое монумента. Строительные леса возводится не будут. Промышленные альпинисты удалят отслоившиеся фрагменты бетона и законсервируют данные участки поверхностного слоя специальным материалом.
Второй этап реставрационных работ стартует в конце лета 2018 года. По окончании ЧМ-2018 по футболу монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане оденут в строительные леса. Их оборудуют по специально разработанному проекту, так как, как пояснил директор
Затем порядка пяти месяцев будут идти сами работы по очистке, шлифовке и нанесению нового поверхностного слоя монумента.
«Этого времени вполне хватит, чтобы выполнить все необходимые реставрационные работы без спешки и штурмовщины», — уверен Алексей Васин.
Затем потребуется еще два месяца на демонтаж лесов. И уже к 74-й годовщине Великой Победы, которую будут отмечать в мае 2019 года, монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане встретит обновленным.
Добавим, что проект реставрационных работ на монументе «Родина-мать зовет!» прошел все необходимые обсуждения и экспертизы и, получив положительную оценку, был утвержден.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство культуры России готово выделить для реставрации