«Родину-мать» в Волгограде отремонтируют «без спешки и штурмовщины»

Ни 2 февраля 2018 года, когда пройдет празднование 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, ни во время чемпионата мира по футболу, матчи которого город-герой примет летом 2018 года, гости областного центра и болельщики главный монумент в строительных лесах не увидят.

Ожидается, что в эти дни город-героя посетит большое число гостей из всех регионов России, а также других стран мира. Чтобы мемориальный комплекс на Мамаевом кургане предстал перед их глазами во всей своей величественной красоте, планируется разбить проведение реставрационных работ на два этапа.

Первый стартует уже в 2017 году. Конкурс по поиску подрядчика будет объявлен 10 апреля, начать реставрационные работы можно будет уже летом. Планируется, что работы будут вестись внутри монумента «Родина-мать зовет!», в том числе с заменой канатной арматуры. Также в этом году планируется провести противоаварийные мероприятия на поверхностном слое монумента. Строительные леса возводится не будут. Промышленные альпинисты удалят отслоившиеся фрагменты бетона и законсервируют данные участки поверхностного слоя специальным материалом.