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18:32 (мск), источник: ИА REGNUM

«Родину-мать» в Волгограде отремонтируют «без спешки и штурмовщины»

Реставрация монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде не нарушит планов проведения значимых массовых мероприятий. Об этом на пресс-конференции заявил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея 27 марта.

Ни 2 февраля 2018 года, когда пройдет празднование 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, ни во время чемпионата мира по футболу, матчи которого город-герой примет летом 2018 года, гости областного центра и болельщики главный монумент в строительных лесах не увидят.

Ожидается, что в эти дни город-героя посетит большое число гостей из всех регионов России, а также других стран мира. Чтобы мемориальный комплекс на Мамаевом кургане предстал перед их глазами во всей своей величественной красоте, планируется разбить проведение реставрационных работ на два этапа.

Первый стартует уже в 2017 году. Конкурс по поиску подрядчика будет объявлен 10 апреля, начать реставрационные работы можно будет уже летом. Планируется, что работы будут вестись внутри монумента «Родина-мать зовет!», в том числе с заменой канатной арматуры. Также в этом году планируется провести противоаварийные мероприятия на поверхностном слое монумента. Строительные леса возводится не будут. Промышленные альпинисты удалят отслоившиеся фрагменты бетона и законсервируют данные участки поверхностного слоя специальным материалом.

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Второй этап реставрационных работ стартует в конце лета 2018 года. По окончании ЧМ-2018 по футболу монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане оденут в строительные леса. Их оборудуют по специально разработанному проекту, так как, как пояснил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, учитывая масштабность и сложные геометрические формы монумента, крепить леса к памятнику нельзя. Это займет два месяца.

Затем порядка пяти месяцев будут идти сами работы по очистке, шлифовке и нанесению нового поверхностного слоя монумента.

«Этого времени вполне хватит, чтобы выполнить все необходимые реставрационные работы без спешки и штурмовщины», — уверен Алексей Васин.

Затем потребуется еще два месяца на демонтаж лесов. И уже к 74-й годовщине Великой Победы, которую будут отмечать в мае 2019 года, монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане встретит обновленным.

Добавим, что проект реставрационных работ на монументе «Родина-мать зовет!» прошел все необходимые обсуждения и экспертизы и, получив положительную оценку, был утвержден.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство культуры России готово выделить для реставрации Родины-матери 2 млрд рублей. Преобразится не только сам монумент, но и зеленая зона у подножия Мамаева кургана. Планируется, что территорию напротив строящегося стадиона «Волгоград Арена» разобьют на несколько зон: патриотическую, познавательную и зону отдыха. В проекте также учтены различные аспекты благоустройства, озеленение, размещение фонтанного комплекса и образцов военной техники.

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