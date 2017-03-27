Медведев подписал документы о создании ТОР в Дагестане и Пермском крае
ГОРКИ, 27 мар — РИА Новости.
ГОРКИ, 27 мар — РИА Новости.
«Мы продолжаем работу по поддержке моногородов, где сложилась непростая
Медведев отметил, что у данных территорий не будет узкой специализации, там будут открываться предприятия разной направленности: производство пищевых продуктов, мебели, машин, оборудования, появятся тепличное хозяйство, гостиничные и оздоровительные комплексы и так далее.
«Это позволит диверсифицировать экономику городов Каспийск и Чусовского городского поселения, создать тысячи постоянных рабочих мест, и надеюсь, привлечь инвестиции», — добавил премьер.