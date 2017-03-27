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14:49 (мск), источник: РИА Новости

Медведев подписал документы о создании ТОР в Дагестане и Пермском крае

ГОРКИ, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документы о создании двух новых территорий опережающего развития (ТОР) в Дагестане и Пермском крае.

Источник: РИА Новости

«Мы продолжаем работу по поддержке моногородов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. У нас, к сожалению, их много, этих городов. Для этого мы используем разные механизмы, в том числе и создание территорий опережающего развития. Я еще два документа подписал — о создании ТОР “Каспийск” и ТОР “Чусовой” в Пермском крае», — сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Медведев отметил, что у данных территорий не будет узкой специализации, там будут открываться предприятия разной направленности: производство пищевых продуктов, мебели, машин, оборудования, появятся тепличное хозяйство, гостиничные и оздоровительные комплексы и так далее.

«Это позволит диверсифицировать экономику городов Каспийск и Чусовского городского поселения, создать тысячи постоянных рабочих мест, и надеюсь, привлечь инвестиции», — добавил премьер.

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