Медведев подписал документы о создании ТОР в Дагестане и Пермском крае

«Мы продолжаем работу по поддержке моногородов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. У нас, к сожалению, их много, этих городов. Для этого мы используем разные механизмы, в том числе и создание территорий опережающего развития. Я еще два документа подписал — о создании ТОР “Каспийск” и ТОР “Чусовой” в Пермском крае», — сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Медведев отметил, что у данных территорий не будет узкой специализации, там будут открываться предприятия разной направленности: производство пищевых продуктов, мебели, машин, оборудования, появятся тепличное хозяйство, гостиничные и оздоровительные комплексы и так далее.

«Это позволит диверсифицировать экономику городов Каспийск и Чусовского городского поселения, создать тысячи постоянных рабочих мест, и надеюсь, привлечь инвестиции», — добавил премьер.