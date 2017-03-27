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14:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэрия отзывает проект по снятию высотных ограничений для МФК на Екатерининской, 72

Как стало известно «Ъ», глава Перми Дмитрий Самойлов принял решение отозвать проект по снятию высотных ограничений на участке по улице Екатерининская, 72.

Проект предусматривают отмену запрета на строительство выше 20 м, который установлен для центральной части города. Инициатором снятия ограничений выступало ООО «Капитель».

Компания собирается построить здесь торгово-административное здание высотой 25 этажей (95 м).

Общая площадь МФК составит 49,5 тыс. кв. м, из них 7,7 тыс. кв. м — это три подземных этажа (трехуровневая парковка) и 41,8 тыс. кв. м — надземная часть. Источник «Ъ» в мэрии подтвердил, что проект будет отозван и исключен из повестки думской «пленарки».

Две других поправки по участкам в центре Перми и изменению высотных параметров (30 м для дома на Островского, 3 и 34 м для ЖК на Петропавловской, 13а) будут отложены ориентировочно до июня.

«Проект на Екатерининской значительно превышает окружающую застройку по высоте. Кроме того, это коммерческие площади, а не жилье. В отличие от Екатерининской, на Островского, 3 и Петропавловской, 13а планируется возвести жилые дома, высота которых — в пределах уже существующей рядом застройки 9−10 этажей. Поэтому эти два проекта необходимо более детально проработать, после чего снова вернуться к рассмотрению», — пояснил собеседник. По данным «Ъ», решение об отзыве было принято после сегодняшней беседы врио губернатора Максима Решетникова и мэра Перми Дмитрия Самойлова.

Напомним, на прошлой неделе все три проекта рассматривал комитет гордумы Перми по вопросам градостроительства, планирования и развития территории. К инициативам по изменению высотных параметров возникли вопросы у депутатов и замечания у прокуратуры, но после обсуждения поправки в правила землепользования и застройки были одобрены. Позднее свою позицию по снятию высотных ограничений высказал врио губернатора Максим Решетников. По его словам, что это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и бюджет. Он заявил, что с администрацией города и думой необходимо выработать систему отношений по вопросам градостроительства.

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