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14:55 (мск), источник: Коммерсантъ

РСТ назвала заявления УФАС «преждевременными»

Региональная служба по тарифам Пермского края (РСТ) отреагировала на пресс-конференцию руководителя управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрия Махонина, которая состоялась минувшую пятницу 24 марта.

Как сообщила РСТ на своем сайте, акт проверки ФАС России был получен службой 23 марта. В службе полагают, что заявления представителей антимонопольной службы об «ошеломляющих результатах, носящих разгромный характер» являются «преждевременными и не способствуют выстраиванию конструктивного диалога между ФАС России и РСТ Пермского края».

В своем сообщении РСТ сообщает, что представители УФАС по Пермскому краю неоднократно приглашались на заседание коллегии по согласованию тарифов на 2017 год, которое состоялось 16 декабря 2016 года. Однако сотрудники антимонопольной службы так не явились на заседание. «Все тарифные решения приняты в строгом соответствии с действующим законодательством», — полагают в РСТ. Дать подробные комментарии по изложенным в акте ФАС выводам РСТ сможет только после изучения и анализа содержания документа.

Напомним, 8—10 февраля комиссия ФАС России проводила внеплановую проверку деятельности Региональной службы по тарифам Пермского края. Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги, а также обращение ассоциации «Пермский стандарт». Согласно выводам комиссии, которые были озвучены 24 марта Дмитрием Махониным, в ходе проверки были выявлены многочисленные факты необоснованного включения в тарифы неподтвержденных расходов снабжающих организаций, что привело к фактическому завышению платы за тепло и электроэнергию.

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