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15:00 (мск), источник: СуперОмск

Мартыненко рассказал, из-за чего отменили 27 маршрутов

Глава департамента транспорта мэрии Омска Алексей Мартыненко рассказал как именно было принято решение об отмене 27 частных маршрутов.

Источник: РИА "Новости"

Оказалось, виной всему переполненные машинами городские дороги.

«По каждому маршруту конкретно сказать не могу, но основная наша цель — сократить дублирующие маршруты. Дело в том, что у нас транспорта на городских дорогах в 1,5−2 раза больше, чем в других регионах», — пояснил чиновник.

И принятые меры, по мнению Мартыненко, уже возымели действие. Так департамент транспорта предполагает получить прибыль в 2017 году от увеличения пассажиропотока как минимум на 150 миллионов рублей больше.

«Пока еще судить рано, но есть первые результаты — по счетчикам Яндекса в городе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднее значение пробок упало на 1 балл. Для того, чтобы сказать, как это повлияло на скорость движения по городу, нужно проводить отдельное исследование, однако цифры говорят за себя», — отметил чиновник.

В целом, по его словам, приоритетом для городских властей станет такая транспортная система Омска, при которой житель города сможет добраться в любую точку населенного пункта всего лишь с одной пересадкой.

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