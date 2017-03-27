Мартыненко рассказал, из-за чего отменили 27 маршрутов
Глава департамента транспорта мэрии Омска Алексей Мартыненко рассказал как именно было принято решение об отмене 27 частных маршрутов.
Глава департамента транспорта мэрии Омска Алексей Мартыненко рассказал как именно было принято решение об отмене 27 частных маршрутов.
Оказалось, виной всему переполненные машинами городские дороги.
«По каждому маршруту конкретно сказать не могу, но основная наша цель — сократить дублирующие маршруты. Дело в том, что у нас транспорта на городских дорогах в 1,5−2 раза больше, чем в других регионах», — пояснил чиновник.
И принятые меры, по мнению Мартыненко, уже возымели действие. Так департамент транспорта предполагает получить прибыль в 2017 году от увеличения пассажиропотока как минимум на 150 миллионов рублей больше.
«Пока еще судить рано, но есть первые результаты — по счетчикам Яндекса в городе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднее значение пробок упало на 1 балл. Для того, чтобы сказать, как это повлияло на скорость движения по городу, нужно проводить отдельное исследование, однако цифры говорят за себя», — отметил чиновник.
В целом, по его словам, приоритетом для городских властей станет такая транспортная система Омска, при которой житель города сможет добраться в любую точку населенного пункта всего лишь с одной пересадкой.