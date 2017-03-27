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15:13 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В 2017 году в Петербурге отремонтируют пять участков КАД

Будет обновлено 189 километров дороги.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

В 2017 году в Петербурге будет отремонтировано 189 километров дорожного покрытия КАД, сообщают «Невские новости» со ссылкой на Росавтодор. Работы начнутся уже в ближайшее время.

Ремонт проведут на участках КАД от проспекта Культуры до проспекта Энгельса, от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта, от Московского шоссе до Октябрьской набережной, от Шафировского проспекта до проспекта Культуры и от Краснофлотского до Московского шоссе.

Во время реконструкции будет задействовано как внутреннее, так и внешнее кольцо КАД. Рабочие обновят дорожное полотно, заменят 16 опорных частей, 8 деформационных швов и покрасят железобетонные и металлические конструкции.

Общая стоимость ремонта составит более 1,2 миллиарда рублей.

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