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15:10 (мск), источник: СуперОмск

Минстрой огласил цену ремонта первых 14 улиц в Омске

Омское министерство строительства распределило субсидии на ремонт дорог в регионе, на что было выделено 705 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Эти деньги будут направлены на восстановление дорог в Омске и 12 районах области, сообщает пресс-служба минстроя.

450 млн рублей получит Омск и отремонтирует на эту сумму 14 дорог, перечень которых уже был утвержден. На ремонт первой очереди были поставлены участки улиц Авиационной, 22-го Декабря, 5-й Кировской, Волгоградской, Гашека, Заозерной, 2-й Восточной, Госпитальной, 25-й Северной, 22-го Партсъезда, Красноярского тракта, проспекта Королева, Сибирского проспекта, а также круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту.

255 млн рублей распределят между Исилькульским, Калачинским, Крутинским, Любинским, Муромцевским, Называевским, Нижнеомским, Нововаршавским, Тарским и Тюкалинским районами на основании подготовленных муниципалитетами заявок.

Приступить к работам планируется в начале июня.

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