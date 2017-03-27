Минстрой огласил цену ремонта первых 14 улиц в Омске

Эти деньги будут направлены на восстановление дорог в Омске и 12 районах области, сообщает пресс-служба минстроя.

450 млн рублей получит Омск и отремонтирует на эту сумму 14 дорог, перечень которых уже был утвержден. На ремонт первой очереди были поставлены участки улиц Авиационной, 22-го Декабря, 5-й Кировской, Волгоградской, Гашека, Заозерной, 2-й Восточной, Госпитальной, 25-й Северной, 22-го Партсъезда, Красноярского тракта, проспекта Королева, Сибирского проспекта, а также круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту.

255 млн рублей распределят между Исилькульским, Калачинским, Крутинским, Любинским, Муромцевским, Называевским, Нижнеомским, Нововаршавским, Тарским и Тюкалинским районами на основании подготовленных муниципалитетами заявок.

Приступить к работам планируется в начале июня.