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15:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге задерживающий зарплаты МОАП берет 20-миллионный кредит

Под 14,25% годовых.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургское «Муниципальное объединение автобусных предприятий», задерживающее зарплаты сотрудникам, планирует взять кредит на 20 миллионов рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок, передает «Уралинформбюро».

В автотранспортном МУПе готовы оформить займ под 14,25% годовых на срок 730 дней. В конкурсной документации указано, что цель кредита — пополнение оборотных средств.

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Заявки можно оставлять до 10 апреля 2017 года, сам аукцион намечен на 14 апреля.

Ранее «МОАП» объявило другой аукцион — по выбору подрядчика на оказание охранных услуг. МУПу требуется 22 охранника на 6 объектов сроком на год. За это транспортники готовы выложить 18,9 миллиона рублей.

Стоит добавить, что «МОАП» находится в тяжелом финансовом положении. Предприятие едва не признали банкротом из-за иска от поставщика топлива — ТД «Рунатко». Однако автобусникам удалось погасить долги.

По данным региональной прокуратуры, на данный момент долг МУПа перед водителями и кондукторами составляет 9,4 миллиона рублей. 28 марта работники выйдут на митинг. К ним присоединятся и сотрудники «ЕТТУ», которым не перечислили 10 миллионов рублей.

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