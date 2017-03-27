В Екатеринбурге задерживающий зарплаты МОАП берет 20-миллионный кредит

В автотранспортном МУПе готовы оформить займ под 14,25% годовых на срок 730 дней. В конкурсной документации указано, что цель кредита — пополнение оборотных средств.

Екатеринбургское «Муниципальное объединение автобусных предприятий», задерживающее зарплаты сотрудникам , планирует взять кредит на 20 миллионов рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок, передает «Уралинформбюро».

Заявки можно оставлять до 10 апреля 2017 года, сам аукцион намечен на 14 апреля.

Ранее «МОАП» объявило другой аукцион — по выбору подрядчика на оказание охранных услуг. МУПу требуется 22 охранника на 6 объектов сроком на год. За это транспортники готовы выложить 18,9 миллиона рублей.

Стоит добавить, что «МОАП» находится в тяжелом финансовом положении. Предприятие едва не признали банкротом из-за иска от поставщика топлива — ТД «Рунатко». Однако автобусникам удалось погасить долги.

По данным региональной прокуратуры, на данный момент долг МУПа перед водителями и кондукторами составляет 9,4 миллиона рублей. 28 марта работники выйдут на митинг. К ним присоединятся и сотрудники «ЕТТУ», которым не перечислили 10 миллионов рублей.