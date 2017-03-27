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17:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Волгоградским промпредприятиям требуется 3,8 тыс. квалифицированных рабочих

Зарплаты на ведущих заводах и фабриках региона выше среднерегионального уровня на 5 тыс. рублей.

Источник: promtorg.volgograd.ru

В Волгограде намерены популяризировать рабочие профессии. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по труду и занятости населения 27 марта, привлекать в индустриальные отрасли планируется молодежь, а также помогать трудоустроиться тем, кто ищет работу.

Эта работу будет вестись в рамках новой программы по подготовке кадров для промышленной отрасли. Сбор предложений от промпредприятий региона на необходимых специалистов уже завершен. Наибольшее количество заявок поступило на шлифовщиков, наладчиков шлифовальных станков, токарей, наладчиков, укладчиков-упаковщиков. Так, целевую подготовку за счет областного бюджета пройдут 300 человек из числа безработных граждан.

Всего же в 2017 году потребность предприятий волгоградского региона превысила 3,8 тысячи квалифицированных рабочих и инженерных специалистов.

Согласно данным мониторинга комитета промышленности и торговли Волгоградской области, всего в период до 2023 года сотне ведущих предприятий региона, с учетом реализации инвестпроектов, потребуется более 17 тысяч рабочих и инженеров. В ближайшие годы потребность в кадрах для индустриального сектора серьезно возрастет. Больше всего рабочих и инженеров потребуется в сферу производства машин и оборудования — более 3,4 тысячи человек. Потребность химической отрасли составит более двух тысяч работников, металлургии — порядка 1,9 тыс., текстильных и швейных предприятий — более 800, пищевой и перерабатывающей отрасли — более 400 специалистов. Кроме того, в скором времени потребуется замена и без малого пяти тысячам работников пенсионного и предпенсионного возраста, которые на сегодняшний день трудятся на ведущих заводах региона.

Отметим, что специалистов по некоторым востребованным профессиям на данный момент учреждения образования региона не готовят. Новые специальности вводятся в вузах и ссузах по заявкам предприятий. Например, по соглашению с Волгоградским алюминиевым заводом Волгоградский колледж управления и новых технологий в сентябре 2017 года начнет готовить студентов по направлению «Металлургия цветных металлов». В этом году откроются 25 бюджетных мест. Программу планируется расширить. В колледже начнут готовить специалистов для литейного, анодного и возобновляющегося электролизного производства.

Добавим, что в 2016 году, по данным регионального комитета промышленности и торговли, на ведущих предприятиях области отмечен рост по ключевым параметрам. Так, количество высокопроизводительных рабочих мест увеличилось до 71,3 тысячи. На 12,7% вырос объем произведенной высокотехнологичной и наукоемкой продукции и составил 83,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом производительность труда выросла на 1,2% и составила 7,4 миллиона рублей на одного работающего человека. Среднемесячная заработная плата на промпредприятиях составила 30,7 тысячи рублей, что выше уровня среднеобластной на 5 тысяч рублей.

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