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16:57 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с гендиректором «ЕвроХима» Дмитрием Стрежневым

Дальнейшие шаги развития и продвижение инвестиционного проекта по освоению месторождения калийной руды в Котельниковском районе обсудили 27 марта губернатор Волгоградской области и генеральный директор компании «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В ходе рабочей встречи большое внимание было уделено срокам работ и возведению необходимой производственной и социальной инфраструктуры.

Тему реализации стратегически важных не только для региона, но и для всей страны проектов Андрей Бочаров затронул и в интервью гостелерадиокомпании. Глава региона подчеркнул, что рост показателей был бы невозможен без командной работы федеральных ведомств, региональной власти и инвесторов.

Напомним, регион в 2016 году одним из первых в России подписал специнвестконтракт с Минпромторгом РФ и компанией «ЕвроХим». Трехсторонний документ в течение десяти лет гарантирует сохранение требований и условий по реализации масштабного промышленного проекта. Это даст дополнительный импульс к стимулированию высокотехнологичного производства посредством налоговых льгот и преференций.

В Котельниковском районе строится минерально-химическое производство мирового уровня на базе Гремячинского калийного месторождения. На руднике ежегодно будут добывать более семи миллионов тонн сырья — хлористого калия. На производстве будет создано две тысячи рабочих мест. Калийное предприятие станет одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Важно, что инвестор взял на себя дополнительные социальные обязательства по участию в строительстве объектов инфраструктуры Котельниковского района. Укрепление промышленного потенциала региона, индустриальные инвестпроекты являются приоритетом долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. Последовательная работа в этом направлении уже сегодня дает результат.

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