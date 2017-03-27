Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с гендиректором «ЕвроХима» Дмитрием Стрежневым

В ходе рабочей встречи большое внимание было уделено срокам работ и возведению необходимой производственной и социальной инфраструктуры.

Тему реализации стратегически важных не только для региона, но и для всей страны проектов Андрей Бочаров затронул и в интервью гостелерадиокомпании. Глава региона подчеркнул, что рост показателей был бы невозможен без командной работы федеральных ведомств, региональной власти и инвесторов.

Напомним, регион в 2016 году одним из первых в России подписал специнвестконтракт с Минпромторгом РФ и компанией «ЕвроХим». Трехсторонний документ в течение десяти лет гарантирует сохранение требований и условий по реализации масштабного промышленного проекта. Это даст дополнительный импульс к стимулированию высокотехнологичного производства посредством налоговых льгот и преференций.