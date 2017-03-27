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15:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске начали влажную уборку дорог

Пылесосы работают на проспектах, где уже успела скопиться пыль.

В Челябинске начали влажную уборку дорог. Ежедневно на них выходит спецтехника — так называемые пылесосы. Они работают на проспектах, где уже успела скопиться пыль, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Восемь пылесосов работают в тестовом режиме. Днем, после 12-ти, когда плюсовые температуры, используем увлажнение. Когда погода позволит, выведем всю технику и будем убирать улицы с увлажнением», — отмечает Евгений Тефтелев, глава Челябинска.

Зимой «Южуралмост» — он отвечает за ремонт и уборку улиц — купил 20 машин с пылесосами и поливочным оборудованием. То есть выйти на борьбу с пылью в Челябинске смогут 43 машины. Как только установится теплая погода, все они будут задействованы на уборке городских магистралей. Правда, в мэрии дорожников попросили не торопиться с переходом на летний режим работы и быть готовыми к снегопадам.

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