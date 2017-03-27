ФАС проверит тарифы на газ в Пермском крае

ФАС России запросила в Региональной службе по тарифам в Пермском крае тарифные дела дочерних компаний «Газпром», чтобы проверить обоснованность тарифов.



— Тарифы на газ входят в число социально значимых не только для населения, но и для тех организаций, которые выступают потребителями. В первую очередь нас интересует обоснованность тарифов таких крупных организаций, как АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», — цитирует пресс-служба Пермского УФАС слова руководителя управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрия Махонина.