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15:46 (мск), источник: Новости Перми

ФАС проверит тарифы на газ в Пермском крае

Антимонопольная служба в первую очередь проверит обоснованность тарифов «Газпром газораспределение Пермь» и «Газпром Межрегионгаз Пермь».

ФАС России запросила в Региональной службе по тарифам в Пермском крае тарифные дела дочерних компаний «Газпром», чтобы проверить обоснованность тарифов.

— Тарифы на газ входят в число социально значимых не только для населения, но и для тех организаций, которые выступают потребителями. В первую очередь нас интересует обоснованность тарифов таких крупных организаций, как АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», — цитирует пресс-служба Пермского УФАС слова руководителя управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрия Махонина.

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