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16:17 (мск), источник: УНИАН

«И так сойдет»: киевляне возмущены ремонтом станции метро «Левобережная»

Киевлян возмутил внешний вид станции метро «Левобережная» после ремонта.

Источник: УНИАН

Прежде всего, жители города обратили внимание на то, что вид станции не соответствует заявленному ранее проекту. Ранее бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Илья Сагайдак обнародовал проект реконструкции станции метро «Левобережная».

Однако на данный момент станция выглядит совсем по-другому.

Кроме того, в соцсетях возмущены явными недочетами ремонта, который, к слову, довольно не дешевый. Согласно данным на сайте Prozorro, его стоимость составляет около 25 миллионов гривень.

Сагайдак также признал, что работы были выполнены некачественно, и предложил не платить за ремонт деньги.

«Что мы имеем? Кучу халтуры за большой бюджет и дизайн, который совершенно отличается от того, который предлагался, когда я был профильным заместителем. Я советую не платить ни копейки таким подрядчикам и выставить претензию за некачественный ремонт», — написал он на своей странице в Facebook.

Однако в метрополитене после заверили, что ремонт еще не закончен и продолжается.

«Напомним, для уменьшения неудобств, а также достаточно сжатые сроки, мы открыли вестибюль сразу после окончания комплекса работ, необходимого для безопасной перевозки пассажиров. В то же время, часть работ там еще выполняется в ночные смены, а где это не влияет на безопасность перевозок — также в дневные. В частности, это и облицовка наружной стены до городской электрички, и дверная группа, и навигация, и декоративные элементы, а также название станции … Завершение ремонта, как и сообщалось ранее, запланировано на конец апреля. Также заметим, что средства за выполнение работ еще не перечислялись», — сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Как сообщалось, ремонт станции проводится в рамках подготовки к «Евровидению-2017».

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