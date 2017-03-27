В Омске будет ликвидирована вся сеть магазинов «Омич и К»

Один из старейших супермаркетов в Нефтяниках — «Омич и К», расположенный рядом с ДК имени Малунцева, — готовится к закрытию. Его место займет магазин федеральной сети «Магнит». Также в скором времени прекратят работать две другие точки «Омич и К» — на улице Ленина, 9 и на улице Профинтерна, 10 в Кировском округе.

Таким образом, омская торговая сеть будет полностью ликвидирована. Об этом порталу Om1.ru сообщил владелец сети бизнесмен Михаил Курцаев.

При этом он продолжает сдавать площади в аренду другим сетям. Так, он сотрудничает уже с пятью супермаркетами «Магнит»: три из них арендуют принадлежащие бизнесмену помещения в Омске и два — в районах. Кроме того, на его площадях открылись три «Пятерочки».

Пиццерия «Кантанелло» и кондитерская «Ласена», арендующие площади в одном здании с «Омич и К» на Малунцева, судя по всему, продолжат работать. Планы арендаторов Курцаев комментировать не стал.