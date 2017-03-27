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16:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Найман: курс гривны ждет крутое пике осенью

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина, Анна Лаба. Транспортная блокада Донбасса стоила Украине гривну на долларе, заявил финансовый аналитик, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман РИА Новости Украина.

Источник: "РИА Новости" Украина

«До середины августа можно ожидать сохранения относительной курсовой стабильности, и курс вряд ли превысит 27,5 гривен за доллар. Если бы не было транспортной блокады, курс был бы 26,5», — сказал Эрик Найман.

Аналитик прогнозирует плавное снижение курса гривны в направлении к отметке 30 гривен за доллар осенью.

«С одной стороны, плюс даст экспорт, с другой стороны, минус — начало отопительного сезона. Стоимость закупаемого газа, возможно, не вырастет: сейчас нефть снижается в цене, поэтому летом она, наверное, будет ниже. Сейчас у “Нафтогаза” появилась возможность покупать газ летом, когда он дешевле. А вот с углем сложности, именно поэтому летом курс так сильно не упадет. Импорт угля летом будет немножко давить гривну. Без блокады мы могли бы покупать уголь на предприятиях, которые находятся в юрисдикции Украины, дешевле, а любой импорт будет дороже», — пояснил финансовый аналитик.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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