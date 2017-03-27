Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Что вы знаете о депрессии? Тест
В России запретят старые электросчетчики
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"У меня ком в горле": Фадеев высказался о горе Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
16:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В леспром Среднего Урала инвестируют более 10 миллиардов рублей

Заготовку древесины можно увеличить в 4 раза.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области необходимо наращивать объем лесопользования. Такую задачу перед Уральским союзом лесопромышленников поставил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

«Потенциально лесопромышленный комплекс может приносить Свердловской области существенные доходы. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в регионе составляет 24 миллиона кубометров. Объем заготовки древесины в 2016 году составил 6,5 миллиона кубометров — это 27% расчетной лесосеки. Очевидно, что Свердловская область располагает объемами древесного сырья, достаточными для перспективного наращивания объемов лесопользования и развития деревообрабатывающих производств. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе реализуется комплекс мер государственной поддержки, благодаря которым данная отрасль должна и будет развиваться», — подчеркнул Сергей Пересторонин.

Организациям, реализующим приоритетные проекты в области освоения лесов федерального значения, гарантированы выделение лесного фонда без проведения аукциона и предоставление 50% льготы при оплате аренды за лесные участки. Это является серьезным стимулом к активизации инвестиционной деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики.

Сейчас 4 предприятия реализуют приоритетные инвестиционные проекты в сфере освоения лесов на территории региона — в Сосьвинском, Серовском и Новолялинском городских округах, а также в муниципальном образовании Алапаевское. Суммарный объем инвестиций в данные проекты за период их реализации составит порядка 2 миллиардов рублей.

В перспективе этот список будет расширяться. В конце 2016 года минпромнауки объявило отбор заявок для включения в перечень приоритетных инвестпроектов по освоению лесов. В числе поданных заявок — проект строительства цеха по производству лущенного шпона в Верхней Туре и проект производства элементов домостроения, древесной муки и деревянной тары в Карпинске. Суммарный объем инвестиций в них, как ожидается, превысит 1 миллиард рублей, а число новых рабочих мест преодолеет планку в 350 ставок.

О своей готовности реализовать инвестпроекты в лесопромышленной области заявили и другие компании. Объем планируемых вложений в них оценивается более чем в 12 миллиардов рублей.

По словам Сергея Пересторонина, в 2017 году для развития отрасли планируется задействовать весь инвестиционный потенциал, а особое внимание будет уделено проектам, которые охватывают полный цикл деревопереработки и обеспечат выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стоит отметить, что в 2016 году свердловские предприятия лесопромышленного комплекса произвели товаров на сумму 19,5 миллиарда рублей. Это составляет 1,7% в общем объеме отгрузки по отраслям обрабатывающей промышленности, курируемых министерством промышленности и науки региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Лысьве мужчина получил травмы при обрушении дома
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
Глава британского МИД Борис Джонсон отменил свой визит в Москву
В регионах начались протесты дальнобойщиков против «Платона»
Из берлинского музея Боде похитили золотую монету весом в 100 кг
Страус в зоопарке Калининграда погиб из-за посетителей
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь