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16:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане начался капитальный ремонт в 34 школах и 106 детсадах

(Казань, 27 марта, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане начаты работы по капитальному ремонту на 141 объекте.

Источник: ИА Татар-информ

Идет ремонт 27 общеобразовательных школ, семи коррекционных школ и 106 дошкольных организаций. На данный момент бюджет капремонта образовательных учреждений РТ освоен на 33 процента. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Сейчас у нас в программе капремонта больше участвуют детские сады, поскольку школы почти все отремонтированы. Остались единицы 30-летних школ, в которых не был проведен капремонт. В детских садах делается максимально комплексный капитальный ремонт, приводится в порядок все силовое оборудование, которое используется. У нас 63 садика уже отремонтированы, в 110 пройдет ремонт в этом году. Всего у нас 884 детских сада в Татарстане, так что задачи еще достаточно серьезные», — отметил первый замминистра.

По состоянию на 23 марта работы начаты на образовательных учреждениях Зеленодольска, Казани, Альметьевска, Елабуги. Это средняя школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов Зеленодольска, гимназия № 10 Зеленодольска, русско-татарская средняя школа № 129 (филиал) Казани, лицей-интернат № 2 Казани, гимназия № 28 Казани, гимназия № 102 имени М. С. Устиновой Казани, русско-татарская средняя школа № 97 Казани, Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.

«К 15 августа 2017 года, к началу учебного года, мы планируем привести все учреждения в порядок и получить необходимые документы», — подчеркнул А. Фролов.

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