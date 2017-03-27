Власти ждут от волгоградцев предложений по благоустройству скверов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, прием предложений стартовал в понедельник, 27 марта. Для участия в программе всем желающим необходимо подготовить дизайн-проект территории со схемой размещения лавочек и урн, а также элементов озеленения. «Малые архитектурные формы должны быть разработаны в единой концепции с текстовым и визуальным описанием», — добавили в горадминистрации.

Отметим, что все поступившие проекты пройдут экспертизу, их оценит комиссия, состоящая из депутатов, представителей администрации, профильных специалистов и общественников. «Лучшие предложения лягут в основу проектной документации по благоустройству общественных территорий. Приступить к их реализации планируется уже в 2017 году», — подчеркнули в мэрии.

Добавим, что на благоустройство из федеральной казны было выделено 140 миллионов рублей.

Проекты принимает городской комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды по адресу улица Ковровская, 16а, каб.112 с 08:30 до 17:30 в будни.