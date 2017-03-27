Власти ждут от волгоградцев предложений по благоустройству скверов
Волгоградцы могут предложить властям свои проекты благоустройства общественных территорий до 7 апреля.
Волгоградцы могут предложить властям свои проекты благоустройства общественных территорий до 7 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, что все поступившие проекты пройдут экспертизу, их оценит комиссия, состоящая из депутатов, представителей администрации, профильных специалистов и общественников. «Лучшие предложения лягут в основу проектной документации по благоустройству общественных территорий. Приступить к их реализации планируется уже в 2017 году», — подчеркнули в мэрии.
Добавим, что на благоустройство из федеральной казны было выделено 140 миллионов рублей.
Проекты принимает городской комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды по адресу улица Ковровская, 16а, каб.112 с 08:30 до 17:30 в будни.