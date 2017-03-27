В Казахстане запустили первый киноканал «Ел Арна»

«Основной целью современной государственной политики является продвижение собственной отечественной продукции под общим брендом “Сделано в Казахстане”. Но было бы неправильно думать, что речь идет только о легкой, тяжелой промышленности, сельском хозяйстве и наукоемких отраслях. Не менее значимым направлением является и популяризация среди творческих масс казахстанского творческого продукта, включая кино, телевидение, музыку, литературу и живопись», — сказал Даурен Абаев в ходе церемонии запуска канала.

Министр подчеркнул, что именно с этой социально-идеологической, значимой целью Министерство информации и коммуникаций запустило платформу об истории Казахстана «National digital history» провело ребрендинг «Адебиет порталы», инициировало новую отечественную телевизионную премию «Тумар» и многое другое.

«Сегодня мы даем старт одному из самых ожидаемых наших проектов — телеканалу “Ел Арна”. В режиме нон-стоп “Ел Арна” будет транслировать наши фильмы, сериалы, документальное и короткометражное кино, классику отечественного кинематографа, познавательные проекты и экспериментальную работу молодых режиссеров», — сообщил Даурен Абаев.

В заключение глава МИК поблагодарил всех людей, благодаря которым этот проект состоялся и лично команде агентства «Хабар».

«Я уверен, что первый казахстанский киноканал не только завоюет сердца телезрителей, но и внесет свою лепту в развитие творчества в нашей стране», — заключил министр.

Перед запуском эфира общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков дал бата и пожелал долгой жизни каналу и любви населения к новому телевизионному проекту. Вещание канала началось с показа фильма о выдающемся казахском композиторе Шамши Калдаякове.