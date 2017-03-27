В Казахстане запустили первый киноканал «Ел Арна»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев запустил эфир первого казахстанского киноканала «Ел Арна», передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев запустил эфир первого казахстанского киноканала «Ел Арна», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Основной целью современной государственной политики является продвижение собственной отечественной продукции под общим брендом “Сделано в Казахстане”. Но было бы неправильно думать, что речь идет только о легкой, тяжелой промышленности, сельском хозяйстве и наукоемких отраслях. Не менее значимым направлением является и популяризация среди творческих масс казахстанского творческого продукта, включая кино, телевидение, музыку, литературу и живопись», — сказал Даурен Абаев в ходе церемонии запуска канала.
Министр подчеркнул, что именно с этой
«Сегодня мы даем старт одному из самых ожидаемых наших проектов — телеканалу “Ел Арна”. В режиме
В заключение глава МИК поблагодарил всех людей, благодаря которым этот проект состоялся и лично команде агентства «Хабар».
«Я уверен, что первый казахстанский киноканал не только завоюет сердца телезрителей, но и внесет свою лепту в развитие творчества в нашей стране», — заключил министр.
Перед запуском эфира общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков дал бата и пожелал долгой жизни каналу и любви населения к новому телевизионному проекту. Вещание канала началось с показа фильма о выдающемся казахском композиторе Шамши Калдаякове.