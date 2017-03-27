МУП «Чистота» устроило стихийную свалку на территории своего предприятия

«Сотрудники МП “Чистота” из-за неисправности вывозной техники, а также в связи с запретом предприятию эксплуатировать полигон твёрдых бытовых отходов в посёлке А. Космодемьянского, решили без соответствующих разрешительных документов складировать собранные с улиц города Калининграда твердые бытовые отходы непосредственно на территории предприятия на открытом грунте», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре считают, что свалка может спровоцировать негативные последствия как для окружающей среды, так и для санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении. В суд направлено исковое заявление с требованием обязать МП «Чистота» ликвидировать несанкционированную свалку ТБО.