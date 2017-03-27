МУП «Чистота» устроило стихийную свалку на территории своего предприятия
МУП «Чистота» устроило свалку на территории своего предприятия. Склад отходов обнаружила прокуратура Ленинградского района, сообщает
МУП «Чистота» устроило свалку на территории своего предприятия. Склад отходов обнаружила прокуратура Ленинградского района, сообщает
«Сотрудники МП “Чистота”
В прокуратуре считают, что свалка может спровоцировать негативные последствия как для окружающей среды, так и для
Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении. В суд направлено исковое заявление с требованием обязать МП «Чистота» ликвидировать несанкционированную свалку ТБО.