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18:02 (мск), источник: АиФ Калининград

МУП «Чистота» устроило стихийную свалку на территории своего предприятия

МУП «Чистота» устроило свалку на территории своего предприятия. Склад отходов обнаружила прокуратура Ленинградского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

«Сотрудники МП “Чистота” из-за неисправности вывозной техники, а также в связи с запретом предприятию эксплуатировать полигон твёрдых бытовых отходов в посёлке А. Космодемьянского, решили без соответствующих разрешительных документов складировать собранные с улиц города Калининграда твердые бытовые отходы непосредственно на территории предприятия на открытом грунте», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре считают, что свалка может спровоцировать негативные последствия как для окружающей среды, так и для санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении. В суд направлено исковое заявление с требованием обязать МП «Чистота» ликвидировать несанкционированную свалку ТБО.

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