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17:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Геннадий Урбан: Предприятия, загрязняющие Темерник, будут закрывать

Реку Темерник в первую очередь загрязняют предприятия. Об этом на пресс-конференции заявил региональный министр природных ресурсов и экологии.

Они сбрасывают нечистоты в реку, нарушая закон. По словам Геннадия Урбана, из-за нерадивых бизнесменов вся работа по реабилитации водной артерии может сойти на нет.

«Борьба ведется жесточайшим образом. Здесь у нас союзников очень много, кстати. В том числе и люди, общественники — они нам очень помогают. Ну мы их просто будем закрывать, эти предприятия, и все. Сегодня никто не давал права так с экологией обращаться», — говорит министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан.

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