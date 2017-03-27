Геннадий Урбан: Предприятия, загрязняющие Темерник, будут закрывать
Реку Темерник в первую очередь загрязняют предприятия. Об этом на
Реку Темерник в первую очередь загрязняют предприятия. Об этом на
Они сбрасывают нечистоты в реку, нарушая закон. По словам Геннадия Урбана,
«Борьба ведется жесточайшим образом. Здесь у нас союзников очень много, кстати. В том числе и люди, общественники — они нам очень помогают. Ну мы их просто будем закрывать, эти предприятия, и все. Сегодня никто не давал права так с экологией обращаться», — говорит министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан.