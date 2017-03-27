В Волгограде реконструируют роддом больницы № 7
125 миллионов рублей направят на комплексный ремонт и обновление оборудования родильного дома больницы № 7 в Волгограде.
125 миллионов рублей направят на комплексный ремонт и обновление оборудования родильного дома больницы № 7 в Волгограде.
В настоящее время готовится проектная и техническая документация.
Как сообщили VOLGOGRADRU в комитете здравоохранения Волгоградской области, в трехэтажном здании родильного отделения проведут капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, полностью заменят коммуникации, обновят все помещения и окна. Такой масштабный ремонт не проводился в роддоме, начиная с 1970 года.
Завершатся работы в 2018 году, после реконструкции родильный стационар на 80 мест укомплектуют современным оборудованием, в том числе