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18:08 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде реконструируют роддом больницы № 7

125 миллионов рублей направят на комплексный ремонт и обновление оборудования родильного дома больницы № 7 в Волгограде.

В настоящее время готовится проектная и техническая документация. Строительно-монтажные работы начнутся в медучреждении летом 2017 года.

Как сообщили VOLGOGRADRU в комитете здравоохранения Волгоградской области, в трехэтажном здании родильного отделения проведут капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, полностью заменят коммуникации, обновят все помещения и окна. Такой масштабный ремонт не проводился в роддоме, начиная с 1970 года.

Завершатся работы в 2018 году, после реконструкции родильный стационар на 80 мест укомплектуют современным оборудованием, в том числе наркозно-дыхательным аппаратом, операционными лампами, приобретут новую мебель.

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