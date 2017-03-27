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17:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Асфальтобетонный завод в Иркутске готовится к летним дорожным работам

Слов нет даже у бывалых водителей. Весна пришла со старыми и новыми ямами на дорогах. Еще месяц и в Иркутске начнется ремонтный сезон. Пристальное внимание к сырью и самому асфальту. 27 марта на заводе побывала комиссия, пустили и журналисты. Из чего и как будут месить дорожное покрытие?

— Это уже новые ГОСТы, квадратные.

К летнему сезону здесь, в лаборатории асфальтобетонного завода, новинок много. Приобрели, потому что изменились ГОСТы. Сушильный шкаф, пресс, аппарат для измерения температуры асфальта. Для завода закупили и мельничный комплекс. Из мраморной крошки он будет делать минеральный порошок — обязательную составляющую асфальтобетонной смеси. Раньше его закупали:

— Обязательная добавка пылящая для того, чтобы связующая битума с камнем было намного лучше.

Ещё одно приобретение — битумоплавильная установка. Она, по словам руководителя «Иркутскавтодора» Михаила Чайковского, позволит не допустить перебоев с поставкой битума. В прошлые годы из-за этого ремонт приходилось тормозить.

— Мы в августе, когда есть риск остановки на реконструкцию и будет временно непоставка битума, мы сделаем свою битумоплавильную установку, которая будет плавить битум из твёрдого битума, — говорит директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский.

Главное, считают специалисты, теперь качество асфальтобетонной смеси здесь станет лучше. Производство будет непрерывным и под жёстким контролем на всех этапах.

— Чтобы качество асфальтобетонной смеси, которую мы будем укладывать в городе, соответствовало всем требованиям, и она как можно дольше служила, потому что это же наши деньги с вами бюджетные, и не стоит каждый год переделывать, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

В полную силу завод заработает в начале мая. В этом году на реконструкцию и ремонт дорог в Иркутске потребуется около 200 000 тонн асфальта и 10 тысяч тонн битума.

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