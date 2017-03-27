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17:05 (мск), источник: Калининград.Ru

Открытие Высокого моста в Калининграде перенесли с июля на октябрь

Открытие Высокого моста на остров Октябрьский в Калининграде снова перенесли. Движение по путепроводу рассчитывают запустить в октябре 2017 года. Об этом рассказал глава Калининграда Александр Ярошук во время рабочего выезда на объект в понедельник, 27 марта.

Источник: Калининград.Ru

— К июлю не успеем. Срок перенесли до октября. На это повлияло две существенные причины — проход на набережную Ветеранов, из-за которого пришлось менять проект, и долгий перенос теплоцентрали. Всё это отразилось на сроках обустройства опор, — сказал Ярошук.

Градоначальник предположил, что подрядчику всё-таки удастся сократить сроки производства работ и открыть движение в начале сентября. Мэр Калининграда призвал «не пороть горячку и качественно реализовать проект».

До конца весны власти планируют закрыть и второй мост на Остров — Деревянный. Таким образом, несколько месяцев жители Острова будут испытывать серьёзные транспортные неудобства.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте появится новое сооружение. Изначально мост планировали открыть в мае 2017 года, однако из-за корректировки проекта сроки перенесли на два месяца, а теперь их отложили ещё на три месяца.

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