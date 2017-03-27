Открытие Высокого моста в Калининграде перенесли с июля на октябрь

— К июлю не успеем. Срок перенесли до октября. На это повлияло две существенные причины — проход на набережную Ветеранов, из-за которого пришлось менять проект, и долгий перенос теплоцентрали. Всё это отразилось на сроках обустройства опор, — сказал Ярошук.

Градоначальник предположил, что подрядчику всё-таки удастся сократить сроки производства работ и открыть движение в начале сентября. Мэр Калининграда призвал «не пороть горячку и качественно реализовать проект».

До конца весны власти планируют закрыть и второй мост на Остров — Деревянный. Таким образом, несколько месяцев жители Острова будут испытывать серьёзные транспортные неудобства.