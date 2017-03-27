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17:16 (мск), источник: Ежедневник.by

Польские яблоки под видом белорусских и сербских вернулись в Россию

Россельхознадзор неоднократно заявлял об обнаружении попыток реэкспорта через территорию Беларуси партий яблок, персиков, слив, томатов.

Источник: Ежедневник.by

Польские садоводы заявили о наращивании поставок яблок в Россию. Однако на полках федеральных ритейлеров эту санкционную продукцию не встретишь. Схема движения фруктов через Польшу в 2016 году не изменилась, изменилось лишь документальное оформление продукции, заявил президент Национального плодоовощного союза РФ Сергей Королев, пишет tut.by.

Польша является крупнейшим производителем яблок в Европе, но после заморозки российско-польских отношений в 2014 году появились опасения, что этот торговый сектор разорится. Польские яблоки вернулись в Россию, экспорт восстановлен практически в досанкционном объеме, написала в марте польская газета Dziennik Gazeta Prawna.

В Россию до санкций попадало 55% всего польского экспорта яблок — около 676 тыс. тонн. Это 22% от всего урожая яблок в стране. Из-за введенных санкций и ответного эмбарго экспорт яблок в 2015 году сократился почти на 300 тыс. тонн, однако уже в 2016 году объемы экспорта относительно 2013 года были меньше всего на 137 тыс. тонн.

По мнению польского СМИ, это означает, что после закрытия российского рынка объемом 676 тыс. тонн был компенсирован объем в 539 тыс. тонн за счет продажи в другие государства, причем в первую очередь в Беларусь. Там импорт польских яблок вырос с 2013 года со 145 тыс. тонн до 514 тыс. тонн в 2016 году.

В российских супермаркетах уверяют, что не торгуют польскими яблоками. «Дикси» с сентября по апрель продает яблоки из России и Сербии в соотношении 50/50, с апреля по август — из России и стран Южного полушария (Чили, Аргентина, ЮАР), рассказал «Ведомостям» представитель сети. Доля российских продуктов во всех продуктовых категориях увеличилась, в яблоках — на 20%, отмечает он. В сети «Виктории» доля отечественных продуктов стабильно растет последние два года, отмечает представитель ритейлера.

Поставщики отправляют груз через Беларусь, используют сербские или молдавские сертификаты. Поэтому в России все выглядит прилично.

Яблоки в Польше дешевые, что позволяет посредникам-поставщикам дополнительно заработать. Средняя цена в Беларуси и России составляет около 1,4−1,7 долларов за 1 кг. Крупные польские производители отгружают яблоки по 0,2−0,4 евро за 1 кг.

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