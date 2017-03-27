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17:11 (мск), источник: Интерфакс

Росреестр опроверг требование сноса ЖК на территории МГУ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Управление Росреестра по Москве не инициировало исков с требованием сноса жилых комплексов, построенных на земельных участках Московского государственного университета (МГУ).

Источник: РИА "Новости"

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что требования о сносе объектов капитального строительства не входят в компетенцию Росреестра.

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«В 2015 году по требованию Прокуратуры Москвы Управлением Росреестра по Москве была проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения ФГБОУ ВПО «МГУ им. Ломоносова» земельного законодательства при использовании земельного участка на юго-западе Москвы. По результатам проверки были выявлены нарушения в части использования земельного участка (ч.1 ст. 8.8 КоАП), — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в отношении ФГБОУ ВПО «МГУ им. Ломоносова» было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства. Не согласившись с предписанием, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Ломоносова» обратилось в Арбитражный суд Москвы. Предметом рассмотрения данного судебного разбирательства является оспаривание предписания об устранении нарушений Земельного кодекса, в котором Управление Росреестра по Москве является ответчиком.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МГУ может уплатить около 2 млрд руб штрафа за нецелевое использование 122 га на Ломоносовском проспекте (помимо нового комплекса зданий МГУ земля была застроена жильем и коммерческой недвижимостью ЗАО «Интеко»). Росреестр пытается признать строительство незаконным и требует устранить нарушения.

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