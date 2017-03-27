Росреестр опроверг требование сноса ЖК на территории МГУ

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что требования о сносе объектов капитального строительства не входят в компетенцию Росреестра.

«В 2015 году по требованию Прокуратуры Москвы Управлением Росреестра по Москве была проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения ФГБОУ ВПО «МГУ им. Ломоносова» земельного законодательства при использовании земельного участка на юго-западе Москвы. По результатам проверки были выявлены нарушения в части использования земельного участка (ч.1 ст. 8.8 КоАП), — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в отношении ФГБОУ ВПО «МГУ им. Ломоносова» было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства. Не согласившись с предписанием, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Ломоносова» обратилось в Арбитражный суд Москвы. Предметом рассмотрения данного судебного разбирательства является оспаривание предписания об устранении нарушений Земельного кодекса, в котором Управление Росреестра по Москве является ответчиком.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МГУ может уплатить около 2 млрд руб штрафа за нецелевое использование 122 га на Ломоносовском проспекте (помимо нового комплекса зданий МГУ земля была застроена жильем и коммерческой недвижимостью ЗАО «Интеко»). Росреестр пытается признать строительство незаконным и требует устранить нарушения.