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17:42 (мск), источник: Югополис

Власти Краснодара заявили о намерении отремонтировать 222 многоэтажки

В домах планируется заменить лифты и отремонтировать фасады и электропроводку.

Источник: Югополис

По программе на 2016−2017 годы в план на первое полугодие включены 122 многоквартирных дома, в которых предусмотрены различные виды работ на общую сумму 354 млн рублей. В частности, в 21 доме будут заменены 76 лифтов, в 36 домах — произведен ремонт кровли, в 5-и — сетей теплоснабжения, в 23-х — фасадов, в 17-ти — заменят электропроводку. Кроме того, по ряду адресов капитально отремонтируют сети холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

Как уточняют в администрации города, завершить работы по этим домам планируется в первом полугодии 2017 года. В настоящее время по 8 адресам капитальный ремонт уже выполнен. Работы по ремонту кровли начнутся после того, как наступят благоприятные погодные условия.

Помимо 122 многоквартирных домов, в краткосрочный план капремонта также дополнительно включены еще 100 многоэтажек со сроком окончания работ в декабре 2017 года. Сейчас готовятся аукционы по определению подрядчиков по этим домам.

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