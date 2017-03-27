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18:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти направят 619,6 млн рублей на детский отдых в 2017 году

Деньги выделят из областного бюджета.

Воронежские власти направят 619,6 млн рублей на летнюю оздоровительную кампанию детей и подростков в 2017 году, сообщил руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов на совещании в облправительстве в понедельник, 27 марта. Деньги выделят из областного бюджета.

По словам Мосолова, в последние годы сохраняется положительная динамика по количеству отдохнувших детей: в 2014 году в лагерях побывали около 67 тыс. детей из Воронежской области, в 2015-м — 75,2 тыс. детей, в 2016-м — 76 тыс. детей и подростков.

Воронежские власти начали подготовку у летней оздоровительной кампании-2017: ведется работа по заключению договоров на питание, медицинское обслуживание; по комплектованию штата и гигиеническому обучению сотрудников.

Ранее глава городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова сообщила, что власти потратят более 85 млн рублей на отдых воронежцев в муниципальных лагерях. Летом 2017 года воронежских детей примут 11 стационарных лагерей и спортивная база детско-юношеской школы по спортивному ориентированию № 18. Из ведомственных лагерей будут работать «Восход» (бюджетное учреждение «Спортсооружения»), «Кристалл» (епархиальное управление), «Вымпел» (концерн «Созвездие») и «Зеленый огонек» (РЖД). Из муниципальных лагерей для ребят откроются «Алмаз», «Полет», «Костер», «Голубой экран», «Восток-4», «Маяк», «Кировец» и спортивная база.

Планируется, что в городских лагерях отдохнут 7,3 тыс. детей — на 2,5% больше, чем в 2016 году. Увеличить число отдохнувших в детских лагерях ребят поможет организация дополнительных 10-дневных смен.

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