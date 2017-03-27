Аэропортовый комплекс «Платов» готов на 72%
Готовность нового аэропортового комплекса «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») составляет 72%. Об этом сообщает департамент стратегических коммуникаций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
Готовность нового аэропортового комплекса «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») составляет 72%. Об этом сообщает департамент стратегических коммуникаций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
Работы ведутся с опережением графика в среднем на один месяц.
Общестроительная готовность пассажирского терминала составляет 71%, полностью выстроен железобетонный каркас здания, смонтированы все пешеходные мосты, соединяющие здание аэровокзала с девятью телескопическими трапами, смонтированы все металлоконструкции, поддерживающие кровлю. В здании терминала смонтировано 22 из 25 лифтов и пять из девяти эскалаторов. Около 80% составляет общая готовность фасада аэровокзала.
В трех зданиях