Аэропортовый комплекс «Платов» готов на 72%

Работы ведутся с опережением графика в среднем на один месяц.

Общестроительная готовность пассажирского терминала составляет 71%, полностью выстроен железобетонный каркас здания, смонтированы все пешеходные мосты, соединяющие здание аэровокзала с девятью телескопическими трапами, смонтированы все металлоконструкции, поддерживающие кровлю. В здании терминала смонтировано 22 из 25 лифтов и пять из девяти эскалаторов. Около 80% составляет общая готовность фасада аэровокзала.