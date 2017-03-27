Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
Светская Москва: 12-ая жена олигарха из РФ на вечеринке (фото)
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«А что с ним еще делать?»: родственник об убитом в Киеве депутате
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
13Теракт в центре Лондона
18:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Аэропортовый комплекс «Платов» готов на 72%

Готовность нового аэропортового комплекса «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») составляет 72%. Об этом сообщает департамент стратегических коммуникаций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».

Работы ведутся с опережением графика в среднем на один месяц.

Общестроительная готовность пассажирского терминала составляет 71%, полностью выстроен железобетонный каркас здания, смонтированы все пешеходные мосты, соединяющие здание аэровокзала с девятью телескопическими трапами, смонтированы все металлоконструкции, поддерживающие кровлю. В здании терминала смонтировано 22 из 25 лифтов и пять из девяти эскалаторов. Около 80% составляет общая готовность фасада аэровокзала.

В трех зданиях служебно-технической территории полностью завершены общестроительные работы. На более чем 70% готовы остальные служебные здания. «Готовность общестроительных работ на грузовом складе — 78%. На 89% завершено строительство здания службы спецтранспорта и ремонта, на 87% — здания государственных контрольных органов, на 73% — склады Duty Free. На 81% завершены работы по устройству краткосрочных и долгосрочных парковок. На площадке задействовано около 1,8 тыс. человек и 65 единиц техники», — сообщает пресс-служба.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Куда поедут россияне на майские праздники
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
Борис Джонсон отменил визит в Москву
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
СМИ: тела 112 человек обнаружили в Мосуле после ударов коалиции
Ансамбль Александрова впервые после трагедии выступит за рубежом
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
Страус в калининградском зоопарке погиб, испугавшись посетителей
Спорт
Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь