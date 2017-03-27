Три национальные дороги будут отремонтированы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры опубликовало три плана действий по ремонту национальных дорог, подписанных с международными строительными компаниями, отмечает NOI.md.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры опубликовало три плана действий по ремонту национальных дорог, подписанных с международными строительными компаниями, отмечает NOI.md.
Они предусматривают ремонт следующих национальных дорог:
1. M3 Кишинев — Джурджулешты — граница с Румынией, румынская компания PA & CO.
2. R6 M1 — Яловены, болгарская компания PATSTROY.
3. R14 Бельцы — Сэрэтены, участок Григорэука — Сэрэтены длиной около 30 км, португальская компания MSF ENGENHARIA С. А.
Документы были подписаны в рамках рабочих встреч в МТДИ между представителями трех компаний и Государственной службой автомобильных дорог.
Напомним, что МТДИ инициировал широкий процесс общественного контроля над ходом восстановления национальных дорог.