Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Светская Москва: 12-ая жена олигарха из РФ на вечеринке (фото)
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Объявлен в международный розыск: РФ арестовывает Яценюка - СМИ
Порошенко сказал, на что он надеется в войне с РФ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
21:57 (мск), источник: Noi.md

Три национальные дороги будут отремонтированы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры опубликовало три плана действий по ремонту национальных дорог, подписанных с международными строительными компаниями, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Они предусматривают ремонт следующих национальных дорог:

1. M3 Кишинев — Джурджулешты — граница с Румынией, румынская компания PA & CO.

2. R6 M1 — Яловены, болгарская компания PATSTROY.

3. R14 Бельцы — Сэрэтены, участок Григорэука — Сэрэтены длиной около 30 км, португальская компания MSF ENGENHARIA С. А.

Документы были подписаны в рамках рабочих встреч в МТДИ между представителями трех компаний и Государственной службой автомобильных дорог.

Напомним, что МТДИ инициировал широкий процесс общественного контроля над ходом восстановления национальных дорог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Путин: необходимо пресекать любые попытки дестабилизации в РФ
Борис Джонсон отменил визит в Москву
Полиция не нашла связи между исполнителем теракта в Лондоне и ИГ
Ансамбль Александрова впервые после трагедии выступит за рубежом
СМИ сообщили о смерти младшей сестры Фиделя Кастро
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Спорт
Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь