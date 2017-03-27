Пять домов-долгостроев в Нижегородской области введут в эксплуатацию до конца 2017 года
19 «домов-долгостроев» насчитывается в Нижегородской области по состоянию на март 2017 года.
19 «домов-долгостроев» насчитывается в Нижегородской области по состоянию на март 2017 года.
Пять
Как сообщает
Согласно информации, в ходе совещания Антон Аверин и Александр Сидякин посетили 2 дома-долгостроя: дом № 4 на ул. Пролетарской и дом № 118 по ул. Белинского в Нижнем Новгороде.
По словам председателя
«В настоящий момент у нас идут работы по укреплению фундамента, завершается возведение опорных колонн, электрика
По словам министра строительства Нижегородской области Алексея Сырова, всего до конца 2017 года планируется завершить работы на 5 проблемных
Ситуацию в регионе по решению проблем обманутых дольщиков оценил и Александр Сидякин, сообщив, что ситуация в Нижегородской области стабильна.
«Проблемы есть всегда, но правительство Нижегородской области совместно с местными депутатами постоянно ищут новые механизмы решения проблем. Сейчас разговаривали с коллегами, и есть четкое понимание, что скоро в регионе вновь заработает механизм поддержки застройщиков, которые готовы брать на себя обязательства по решению проблем обманутых дольщиков. И это, в большинстве своем, позволит решать проблемы, связанные с долевым строительством», — подытожил депутат Госдумы. .
Как сообщалось ранее, 19 «домов-долгостроев» насчитывается в Нижегородской области по состоянию на март 2017 года.