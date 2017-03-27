Пять домов-долгостроев в Нижегородской области введут в эксплуатацию до конца 2017 года.

Как сообщает пресс-служба главы региона, об этом сообщил замгубернатора Антон Аверин в ходе выездного совещания с участием депутата Госдумы РФ Александра Сидякина.

Согласно информации, в ходе совещания Антон Аверин и Александр Сидякин посетили 2 дома-долгостроя: дом № 4 на ул. Пролетарской и дом № 118 по ул. Белинского в Нижнем Новгороде.

По словам председателя жилищно-строительного кооператива, который занимается достройкой дома на ул. Пролетарской, Виктории Москвичевой, строительные работы на объекте планируется завершить 31 июля 2017 года и 150 владельцев квартир смогут въехать в новое жилье.

«В настоящий момент у нас идут работы по укреплению фундамента, завершается возведение опорных колонн, электрика и т. д. В среднем на стройплощадке задействованы порядка 30 человек, не считая субподрядчиков. Работы ведутся без выходных и праздников», — отметил в свою очередь генеральный директор подрядной организации Сергей Чистяков. .

По словам министра строительства Нижегородской области Алексея Сырова, всего до конца 2017 года планируется завершить работы на 5 проблемных домах-долгостроях и правительство региона проконтролирует ход работ, чтобы те завершились согласно графику.

Ситуацию в регионе по решению проблем обманутых дольщиков оценил и Александр Сидякин, сообщив, что ситуация в Нижегородской области стабильна.

«Проблемы есть всегда, но правительство Нижегородской области совместно с местными депутатами постоянно ищут новые механизмы решения проблем. Сейчас разговаривали с коллегами, и есть четкое понимание, что скоро в регионе вновь заработает механизм поддержки застройщиков, которые готовы брать на себя обязательства по решению проблем обманутых дольщиков. И это, в большинстве своем, позволит решать проблемы, связанные с долевым строительством», — подытожил депутат Госдумы. .

Как сообщалось ранее, 19 «домов-долгостроев» насчитывается в Нижегородской области по состоянию на март 2017 года.