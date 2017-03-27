Размер платы за ввоз товаров в упаковках для ИП — плательщиков единого налога планируется сделать фиксированным
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством
Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства экономики по итогам заседания рабочей группы по вопросам ИП, сообщает БЕЛТА.
Повестка дня заседания была посвящена проблемным вопросам индивидуальных предпринимателей в области обращения с отходами производства и потребления.
На предыдущем заседании предпринимателями — членами рабочей группы был поднят вопрос о необходимости вывода ИП, занимающихся розничной торговлей товарами легкой промышленности,
При этом Минжилкомхоз заявил о готовности подготовить отдельные положения по внесению изменений в указ № 313 в части отмены обязанности в отношении индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, для включения в комплексный документ по отмене излишних требований и правил в отношении хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в свою очередь сообщило о том, что подготовлены изменения в постановление Минприроды от 22 октября 2010 года № 45, законодательно закрепляющие норму об обязанности арендодателей (на рынках и в торговых центрах) разрабатывать инструкцию по обращению с отходами производства, которая будет включать порядок обращения с отходами, образующимися у арендаторов — индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что данные изменения вступят в силу в середины апреля 2017 года.
Участники заседания обсудили актуальные темы, волнующие предпринимателей, которые будут рассмотрены рабочей группой по вопросам ИП в первой половине 2017 года.