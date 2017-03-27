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20:40 (мск), источник: Publika.md

Первый день нового раунда приватизации завершился безрезультатно

Первый день нового раунда приватизации завершился безрезультатно. Инвесторы пока не проявили интереса ни к одному лоту.

Источник: Publika.md

На продажу выставлены государственные пакеты акций 21-го предприятия. Среди них — коньячный завод «Барза Албэ», табачный комбинат, гостиница «Кишинэу», ковровая фабрика «Флоаре-Карпет» и стекольный завод.

Стартовая цена завода «Барза Албэ», который полностью принадлежит государству, превышает 314 миллионов леев.

Табачный комбинат, где госпакет составляет более 90%, предлагают за 295 миллионов леев. С продажи гостиницы «Кишинэу» надеются выручить более миллиона 160-ти тысяч леев. Ковровая фабрика «Флоаре-Карпет», где государства составляет почти 60%, продается за 44 с лишним миллиона леев.

Стартовая цена стекольного завода «Glass Container Company» достигает почти 29 миллионов леев. В общем с приватизации надеются выручить более 700 миллионов леев. Завершится этот раунд 31 марта.

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