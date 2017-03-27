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20:19 (мск), источник: Sputnik.by

«Белтелеком»: 30 марта будут проблемы с byfly и ZALA в Минске

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Минчане столкнутся с проблемами в работе ByFly, ZALA и услуг телефонии IMS в ночь на 30 марта, сообщили в РУП «Белтелеком».

Источник: Sputnik.by

С часу ночи до шести утра в четверг, 30 марта, на сети передачи данных города будут проводиться ремонтно-настроечные работы. Таким образом, возможны сбои в работе услуг, в частности IMS, byfly, ZALA, а также охраны.

В «Белтелекоме» обратили внимание, что при необходимости обращения в экстренные службы, нужно использовать мобильную связь.

Оператор извинился перед минчанами за причиненные неудобства.

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