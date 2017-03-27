«Белтелеком»: 30 марта будут проблемы с byfly и ZALA в Минске
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Минчане столкнутся с проблемами в работе ByFly, ZALA и услуг телефонии IMS в ночь на 30 марта, сообщили в РУП «Белтелеком».
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Минчане столкнутся с проблемами в работе ByFly, ZALA и услуг телефонии IMS в ночь на 30 марта, сообщили в РУП «Белтелеком».
С часу ночи до шести утра в четверг, 30 марта, на сети передачи данных города будут проводиться
В «Белтелекоме» обратили внимание, что при необходимости обращения в экстренные службы, нужно использовать мобильную связь.
Оператор извинился перед минчанами за причиненные неудобства.