«Белтелеком»: 30 марта будут проблемы с byfly и ZALA в Минске

С часу ночи до шести утра в четверг, 30 марта, на сети передачи данных города будут проводиться ремонтно-настроечные работы. Таким образом, возможны сбои в работе услуг, в частности IMS, byfly, ZALA, а также охраны.

В «Белтелекоме» обратили внимание, что при необходимости обращения в экстренные службы, нужно использовать мобильную связь.

Оператор извинился перед минчанами за причиненные неудобства.