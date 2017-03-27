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20:18 (мск), источник: Ежедневник.by

КГК выявил массовые нарушения в лесхозах Минской области

Проверка лесохозяйственных учреждений Минской области выявила нарушения бюджетного, лесного и природоохранного законодательства.

Источник: Ежедневник.by

В Комитете государственного контроля Минской области состоялось выездное заседание коллегии, в ходе которого рассмотрены результаты контроля за деятельностью государственных лесохозяйственных учреждений региона. В ходе коллегии было отмечено, что в целом лесохозяйственные учреждения Минской области обеспечивают реализацию возложенной на них основной задачи по управлению, использованию, воспроизводству, охране и защите лесного фонда, выполняют доведенные отрасли показатели социально-экономического развития, сообщила пресс-служба КГК.

Вместе с тем, как показали результаты проверок (проведены в государственных лесохозяйственных учреждениях «Крупский лесхоз», «Пуховичский лесхоз», «Березинский лесхоз», «Слуцкий лесхоз», «Любанский лесхоз») в деятельности лесохозяйственных учреждений имеются нарушения бюджетного, лесного и природоохранного законодательства.

Так, в ходе контрольных мероприятий выявлено средств бюджета, использованных с нарушением законодательства и не по целевому назначению, в общей сумме 1540654,2 рублей.

Например, ГЛХУ «Березинский лесхоз» средства от ведения лесного хозяйства в сумме 349549,26 рублей израсходовало (путем взаимозачета) на приобретение не предусмотренной соответствующей сметой многооперационной лесозаготовительной машины, что привело к использованию бюджетных средств с нарушением бюджетного законодательства.

ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» допущено нецелевое использование 60162,52 рублей, предусмотренных бюджетной сметой на объект «Реконструкция здания гаражей под складские помещения Воробъевского лесничества в дер. Воробъево Слуцкого района». Указанные средства неправомерно направлены на восстановление собственных средств от коммерческой (хозрасчетной) деятельности.

В ходе проверок установлены нарушения законодательства о закупках, факты неэффективного использования приобретенного имущества.

Например, в 2015 году ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» 46,3 тыс. рублей средств областного бюджета использовало на приобретение 27 единиц оборудования без проведения процедуры закупок. Более того, часть указанного оборудования стоимостью 16391,4 рублей не востребована в производственной деятельности учреждения.

Нарушения лесного и природоохранного законодательства выразились в причинении вреда в результате несоблюдения сроков внесения платы за отпускаемую древесину на корню, проведении незаконных рубок, в оставлении недорубов и др.

Особое внимание на заседании коллегии уделено состоянию дел по разработке ветровально-буреломных участков лесного фонда, а также поврежденных участков леса находящихся на территории учреждений (организаций) Минской области. Заострено внимание на актуальном вопросе неэффективного использования сельскохозяйственных и иных земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью.

Также обращено внимание органов власти на необходимость принятия мер по приведению в надлежащее состояние автомобильных и лесных дорог, поврежденных большегрузной лесной техникой и наведению порядка в лесу.

По результатам заседания коллегии выработаны предложения по решению поднятых проблемных вопросов и устранению выявленных недостатков, выполнение которых взято на контроль.

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